En un movimiento poco habitual en el mercado de fichajes moderno, el Ajax ha ido más allá de lo esperado para celebrar la marcha de Godts al Paris Saint-Germain. El gigante neerlandés se adueñó de una zona del muelle del Sena, justo a la sombra de la Torre Eiffel, para desplegar una enorme pancarta dedicada al extremo de 21 años.

La instalación fue diseñada meticulosamente y presentaba las tradicionales franjas rojas, azules y blancas asociadas al club parisino, como puente entre el pasado de Godts en Ámsterdam y su prestigioso futuro en la capital francesa.

Este gran gesto llega después de una avalancha de homenajes digitales del conjunto de la Eredivisie, que ha pasado las últimas 24 horas inundando las redes sociales con vídeos destacados y mensajes emotivos para el internacional belga. «Ajax siempre será tu casa», compartió el club en una publicación, mientras que otra le animaba a «llevar tu talento al PSG».



