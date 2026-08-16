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El Ajax sorprende a Mika Godts con una pancarta inspirada en el PSG bajo la Torre Eiffel tras un traspaso bomba
Icónico homenaje parisino para la joven promesa belga
En un movimiento poco habitual en el mercado de fichajes moderno, el Ajax ha ido más allá de lo esperado para celebrar la marcha de Godts al Paris Saint-Germain. El gigante neerlandés se adueñó de una zona del muelle del Sena, justo a la sombra de la Torre Eiffel, para desplegar una enorme pancarta dedicada al extremo de 21 años.
La instalación fue diseñada meticulosamente y presentaba las tradicionales franjas rojas, azules y blancas asociadas al club parisino, como puente entre el pasado de Godts en Ámsterdam y su prestigioso futuro en la capital francesa.
Este gran gesto llega después de una avalancha de homenajes digitales del conjunto de la Eredivisie, que ha pasado las últimas 24 horas inundando las redes sociales con vídeos destacados y mensajes emotivos para el internacional belga. «Ajax siempre será tu casa», compartió el club en una publicación, mientras que otra le animaba a «llevar tu talento al PSG».
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Desvelados los detalles financieros y la duración del contrato
El traspaso representa una inversión importante para el equipo de Luis Enrique, que sigue renovando sus opciones ofensivas con talento joven de élite. El acuerdo por el extremo belga está valorado en unos 45 millones de euros iniciales, aunque podría alcanzar finalmente los 55 millones de euros una vez se cumplan varios bonus vinculados al rendimiento. Godts ha comprometido su futuro a largo plazo con el Parque de los Príncipes al firmar un contrato que se extiende hasta 2031.
La llegada del jugador de 21 años a París no fue la única gran operación cerrada por el club durante un frenético periodo de 24 horas. Su fichaje se confirmó junto con la incorporación del campeón del mundo Ferran Torres, procedente del Barcelona, lo que supone toda una declaración de intenciones por parte de los campeones de Francia.
Godts reacciona al fichaje por «el mejor club del mundo»
Hablando poco después de su llegada al Parque de los Príncipes, el atacante nacido en Lovaina apenas pudo ocultar su satisfacción por el traspaso. «Estoy muy feliz de estar aquí, doy las gracias al presidente Nasser Al-Khelaifi, a Luis Campos y a Luis Enrique», explicó Godts en su primera entrevista oficial. «Me demostraron que querían que estuviera aquí, en el Paris Saint-Germain. Cuando el PSG me llamó, me puse contento. Es el mejor club del mundo. Es una auténtica alegría».
Su salida ha dejado un vacío importante en el Ajax, una sensación compartida por su director técnico, Jordi Cruyff. El club admitió que apenas podía hacer nada para impedir la operación una vez que el gigante parisino concretó su interés.
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Reajuste táctico y la cuestión Barcola
La llegada de Godts añade aún más incertidumbre al futuro de Bradley Barcola, que ha sido vinculado insistentemente con un sensacional traspaso a la Premier League. Con Godts y Torres ya oficialmente en el club, la competencia por un puesto en el tridente ofensivo de Luis Enrique ha alcanzado su punto álgido.
La capacidad del belga para jugar en todo el frente de ataque, sumada a su increíble rendimiento en la Eredivisie el año pasado, donde fue uno de los tres únicos jugadores en alcanzar 15 goles y 15 asistencias en una sola temporada desde 2011, lo convierte en una amenaza directa para el orden establecido.
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