El Ajax pierde la paciencia con Marc-André ter Stegen: un acuerdo especial retrasa su traspaso al FC Barcelona

Según medios holandeses, el Barça seguirá pagando la mayor parte del salario de Ter Stegen, que supera los diez millones de euros para la temporada 2026/27. El portero ya fue cedido al Girona la pasada campaña; entonces el club catalán abonó casi todo su sueldo.

Sin embargo, una lesión grave limitó su participación a solo dos partidos, aunque el club pagó la totalidad del salario acordado. Precisamente eso quiere evitar el Ajax, que busca vincular su parte del sueldo a los minutos que juegue Ter Stegen.