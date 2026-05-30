El Ajax nombrará a Michel nuevo entrenador tras el descenso del Girona en La Liga

Según informes, el Ajax, gigante de la Eredivisie, está cerca de nombrar a Michel como su nuevo entrenador, y se espera que el fichaje se cierre pronto. A sus 50 años, el valor del técnico se ha mantenido alto pese a una temporada volátil en España que terminó en decepción para su equipo.

El club, que busca recuperar su dominio en la Eredivisie, ve en el exentrenador del Rayo Vallecano al líder ideal para iniciar una nueva era en Ámsterdam. Michel, objetivo de los ‘ajacieden’ desde hace tiempo, tiene ahora el camino despejado para sentarse en el banquillo del Johan Cruyff Arena.