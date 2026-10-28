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El Ahly y el Raja, cara a cara de nuevo: no hay lugar para los cálculos fáciles

Al Ahly SC
Raja Casablanca
CAF Confederations Cup
Egipto
Marruecos

La Copa Confederación renueva las batallas egipcio-marroquíes

El sorteo de la fase de grupos de la Copa Confederación de la CAF deparó un enfrentamiento árabe de primer nivel, que reunirá al Al Ahly egipcio y al Raja marroquí, en un choque que va más allá del cálculo de los tres puntos y que evoca una larga historia de rivalidad entre dos equipos con una presencia destacada en el fútbol africano, impulsados por una gran masa de aficionados cada uno de ellos.

La paridad de nivel entre el Al Ahly y el Raja otorga a esta esperada cumbre un carácter especial, pues los encuentros entre ambos equipos han acostumbrado a estar marcados por la igualdad y la emoción, ya sea al competir en las rondas eliminatorias o en el ascenso a los podios de coronación continental.

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  • Momentos decisivos

    El enfrentamiento trae a la memoria capítulos decisivos que reunieron a ambos equipos en la Liga de Campeones de África y en la Supercopa de África, después de haber chocado en más de una ocasión durante los últimos años.

    El Al Ahly tuvo la última palabra en los duelos de cuartos de final de la Liga de Campeones en los años 2022 y 2023, tras haber ganado también la Supercopa de África en 2021 en los penaltis por 7-6, después del empate a 1-1 en el partido.

    A eso le precedió una emocionante final entre ambos equipos en el Campeonato Árabe de Clubes Campeones de Liga en 1996, en El Cairo, donde el Al Ahly venció al Raja por un resultado de 3-1.

    Pero esos resultados no eliminan la dificultad del próximo enfrentamiento, que abre una nueva página entre ambos equipos, ante el deseo de cada uno de ellos de afirmar su presencia y avanzar en el torneo.

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  • Ligera superioridad del Al Ahly

    El duelo cuenta con un largo historial entre ambos equipos; según los datos de Transfermarkt, se han enfrentado en 11 partidos africanos, con 4 victorias del Al-Ahly frente a dos del Raja, y 5 empates. El Al-Ahly ha marcado 13 goles por 11 del Raja.

    El interés por el encuentro aumenta si se tienen en cuenta las cuentas del grupo, que incluye además al ASKO Kara togolés y al Primeiro de Agosto angoleño, lo que convierte cada punto en un factor decisivo en la carrera por la clasificación.

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