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El agente de Soulè llama al Milan: estas son las verdaderas condiciones para cerrar la operación con la Roma

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Matías Soulé está en la rampa de salida de la Roma: su agente lo ofrece al Milan desde hace varios días

Los números en el fútbol no lo son todo, pero al menos ofrecen una primera instantánea: Soulè la temporada pasada jugó mucho (41 partidos entre Serie A y Europa League) y firmó 7 goles y 7 asistencias. Sería demasiado severo juzgarla como una temporada negativa. Sin embargo, desde luego no bastó para convertirse en un jugador imprescindible para Gasperini. La renovación de Dybala y la llegada de su amigo Castro acabaron relegando al argentino al último puesto en el orden de preferencias.

  • CARACTERÍSTICAS OK

    La Roma necesita hacer una caja importante con el mercado de salidas y ha decidido sacrificar el talento de Soulè a pesar de que aún tiene un contrato muy largo, hasta 2029. Los Friedkin querían venderlo a Arabia por 40 millones, pero el exjugador de la Juventus nunca dio el visto bueno: quiere quedarse en la Roma y, en caso contrario, su voluntad sería en cualquier caso la de seguir en Europa. Su agente, Guastadisegno, le expuso este tipo de oportunidad al Milan. Al fin y al cabo, tiene las características técnicas que busca Amorim: juega en la mediapunta, es zurdo y necesita un nuevo desafío y una mayor consideración.

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  • Paquete de 32 millones

    Premisa necesaria: el AC Milan todavía no ha decidido si activar o no la vía Soule. Las condiciones sobre las que el agente está seguro de negociar hablan de una petición de 30 millones de base fija a la que habrá que añadir unos bonus. En realidad, bajos, unos 2 millones de euros. Matias espera una ofensiva del AC Milan...

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