El agente de Scott McTominay se espera en Italia, mientras el Nápoles presiona para renovar su contrato en medio de rumores sobre su regreso a la Premier League
La misión de McTominay en Nápoles
El centrocampista se encuentra actualmente recuperándose de una lesión en el tendón que sufrió el 7 de febrero, pero su ausencia solo ha puesto de manifiesto su importancia para el equipo. Con la ventana de fichajes de verano acercándose, los directivos del Nápoles están dispuestos a ahuyentar a los posibles pretendientes ofreciendo al jugador de 29 años un contrato mejorado que refleje su estatus como uno de los mejores jugadores de la Serie A.
Agentes listos para la cumbre de Nápoles
Marzo será un mes decisivo para el futuro del escocés, ya que sus representantes tienen previsto llegar a Nápoles para mantener conversaciones formales. Según las informaciones, el club ya ha expresado su claro deseo de ampliar su contrato actual, que expira en 2028. Se dice que McTominay se siente «como un dios» en Nápoles, lo que supone un contexto positivo para las próximas negociaciones.
La noticia llega en medio de rumores persistentes de que varios clubes ingleses están siguiendo de cerca su situación. Sin embargo, el propio jugador se ha pronunciado recientemente al respecto: «Mi agente no ha hablado con nadie sobre mi futuro. Solo habla conmigo y con el club. No ha dicho nada a los periódicos. Estoy muy feliz aquí y, por lo que a mí respecta, soy jugador del Nápoles; es en lo único en lo que pienso. El futuro es muy importante y me veo en el Nápoles durante mucho tiempo».
Sensacional estado de forma frente a la portería
El impacto de McTominay en Italia ha sido estadísticamente asombroso, basándose en una campaña debut en la que fue nombrado mejor jugador de la liga. En la temporada 2025/26, ya ha alcanzado cifras de dos dígitos en todas las competiciones, con seis goles en la Serie A y cuatro en la Liga de Campeones. Su creatividad ha sido igualmente impresionante, ya que ha proporcionado cuatro asistencias a sus compañeros de equipo en lo que va de temporada.
Esta ventaja clínica le ha convertido en indispensable para Conte. Hablando de su evolución, McTominay señaló: «En el Nápoles crecí tanto desde el punto de vista táctico como físico. Tácticamente, Italia es diferente de la Premier League. Tuve que adaptarme y aprender muy rápido cómo jugar, qué movimientos hacer, cómo liberarme, cómo convertirme en un problema en el área rival y también cómo defender. Ha sido una buena curva de aprendizaje y he disfrutado cada minuto».
La lucha del Nápoles por retener a McTominay
A pesar del compromiso público del jugador, el director del Nápoles, Leonardo Giammarioli, ha admitido anteriormente su preocupación por el atractivo de la Premier League. El director confesó que, aunque el club quiere retener a su estrella, sus actuaciones merecen el escenario más importante. «Sí, por supuesto que estoy preocupado. Pero, en última instancia, especialmente Scott, que es un tipo muy bueno, nos encantaría que alcanzara el siguiente nivel en los próximos años, quizá no ahora, quizá no el año que viene, pero se lo merece», dijo Giammarioli.
Por ahora, la atención sigue centrada en el campo y en la inminente renovación de su contrato. Aunque algunos medios han sugerido su deseo de volver a Inglaterra por motivos personales, la llegada prevista de sus agentes sugiere su voluntad de comprometerse con el proyecto del Nápoles. Con la carrera por el Scudetto en pleno apogeo, conseguir la firma de McTominay en un nuevo contrato supondría una importante declaración de intenciones por parte del gigante italiano.
