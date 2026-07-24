El agente de Romero está en Milán: la negociación con el Inter entra en su fase decisiva, pero el Tottenham pide 50 millones

Tras las salidas de Acerbi, Darmian y de Vrij, el Inter busca un nuevo defensa para poner a disposición de Cristian Chivu de cara al inicio de la temporada. Tras firmar un Mundial como líder con la camiseta de Argentina, el Cuti está en la rampa de salida del Tottenham y podría regresar a Italia, donde ya jugó con las camisetas de Genoa y Atalanta de 2018 a 2021. Después de la última temporada complicada, De Zerbi y la directiva del Tottenham han decidido revolucionar el proyecto técnico y Romero ya no forma parte de él. Además, en los últimos meses la relación con el entorno se ha deteriorado por la decisión del propio futbolista de tratar una lesión en el pie en Argentina con el equipo en plena lucha por no descender