El agente de Cristian Romero está en Milán: entra en su fase decisiva la negociación por el Cuti en casa del Inter. Según informa Sportitalia, el representante del defensa argentino, Ciro Palermo, ha llegado a la ciudad precisamente en estas horas. Una noticia importante, ya que ayer había regresado a Milán el director deportivo del Inter Piero Ausilio: a estas alturas, es posible que pronto se produzca una reunión entre las partes.
Traducido por
El agente de Romero está en Milán: la negociación con el Inter entra en su fase decisiva, pero el Tottenham pide 50 millones
El Tottenham pide 50 millones
El Inter tiene completamente puestos sus focos en el jugador nacido en 1998: el club trabaja en ello de manera concreta y ha mantenido contactos con el Tottenham, la conversación entre los dos clubes ya ha comenzado y siguen hablando, con los Spurs que abren la puerta a la salida de su capitán, pero por una cifra no inferior a 50 millones de euros, mientras el Inter intenta rebajar su precio contando con la voluntad del futbolista.
.
EL SALARIO Y LA NEGOCIACIÓN
Disponibilidad, por tanto, para hablar con el Inter, pero las cifras están claras: Romero firmó el año pasado un contrato con un salario importante, 12 millones de euros brutos, hasta 2029. En la noche de ayer comenzó la negociación con el Cuti, con un primer contacto con el entorno del jugador: para el Inter es una prioridad, por eso la vía externa está en stand-by, como confirma la llegada del agente
A la salida del Tottenham
Tras las salidas de Acerbi, Darmian y de Vrij, el Inter busca un nuevo defensa para poner a disposición de Cristian Chivu de cara al inicio de la temporada. Tras firmar un Mundial como líder con la camiseta de Argentina, el Cuti está en la rampa de salida del Tottenham y podría regresar a Italia, donde ya jugó con las camisetas de Genoa y Atalanta de 2018 a 2021. Después de la última temporada complicada, De Zerbi y la directiva del Tottenham han decidido revolucionar el proyecto técnico y Romero ya no forma parte de él. Además, en los últimos meses la relación con el entorno se ha deteriorado por la decisión del propio futbolista de tratar una lesión en el pie en Argentina con el equipo en plena lucha por no descender
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias