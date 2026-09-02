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El agente de Lamine Camara carga contra el Mónaco tras salir a la luz el debate sobre si es una «mercancía» después del colapso de su traspaso al Chelsea por 47 millones de libras tras la salida de Enzo Fernandez
El desastre del Chelsea en el centro del campo en el último día del mercado de fichajes
El Chelsea había elegido al internacional senegalés Camara como sustituto directo de Enzo, que completó un traspaso que igualó el récord al Manchester City. El Chelsea cerró un acuerdo de 47 millones de libras con el Mónaco, y el centrocampista incluso pasó el reconocimiento médico antes de prepararse para volar a Londres.
Sin embargo, el traspaso estaba estrechamente ligado al propuesto cambio de Folarin Balogun al Everton. El club francés necesitaba urgentemente cuadrar sus cuentas mediante una gran venta. Cuando el Everton avanzó inicialmente en su persecución de Balogun, el Mónaco informó a Camara de que no se marcharía.
En un desenlace insólito del mercado, Balogun cambió de opinión tras un reconocimiento médico en el Everton y rechazó el movimiento. A pesar de ello, el Mónaco siguió negándose a dar luz verde a la salida de Camara, lo que dejó al Chelsea absolutamente enfurecido por lo que consideró un giro de última hora poco profesional.
- Jonathan Moscrop
Un agente, furioso por un trato de «mercancía»
El exdelantero de la Premier League Diomansy Kamara, que representa tanto a Camara como al extremo del Crystal Palace Ismaila Sarr, acudió a Instagram para expresar su absoluta frustración. Consideró que el bloqueo de última hora puso de manifiesto un problema sistémico en la manera en que se gestiona a los futbolistas africanos en el mercado de fichajes.
«Las situaciones que involucran a Ismaïla Sarr y Lamine Camara deberían hacernos parar a todos y tomar nota», publicó Kamara en su historia de Instagram. «Tenemos que salir de esta lógica en la que a veces se puede tratar a los jugadores africanos como poco más que mercancías: los compras, les pones precio, negocias su futuro y, demasiado a menudo, con sus propios deseos relegados a un segundo plano».
Añadió: «Nuestros jugadores africanos merecen respeto. Respeto por su trabajo. Respeto por sus carreras. Respeto por sus ambiciones. Respeto por sus voces».
El coste humano de las negociaciones de traspasos
Kamara subrayó que los mecanismos financieros del fútbol a menudo pasan por alto el coste personal para los deportistas. Continuó con su encendida súplica al afirmar: «Un traspaso no debería ser solo una cuestión de dos clubes y una serie de cifras. Detrás de cada contrato hay un hombre, una carrera, sueños y decisiones que cambian la vida.
»El hecho de que los clubes a veces puedan tener la última palabra es una realidad del fútbol profesional. Pero queda una pregunta: ¿qué pasa con la carrera y la voluntad del jugador?»
Pidiendo una reforma sistémica, el agente instó a las autoridades del deporte a intervenir. «Los organismos rectores del fútbol, en particular la FIFA y la UEFA, deben analizar seriamente estas situaciones y considerar si puede crearse un sistema más justo tanto para los clubes como para los jugadores», urgió Kamara. «¿Deberían las cláusulas de rescisión pasar a ser obligatorias?
»¿Qué sentido tiene que un club pueda atar a un jugador a su contrato si, en última instancia, pierde el compromiso y la confianza de la persona que hay detrás del futbolista? Las inversiones de los clubes deben estar protegidas, pero también la carrera, las ambiciones y el derecho del jugador a decidir su propio futuro. Necesitamos un marco que proteja a ambas partes.»
Concluyó: «El jugador debe poder ser escuchado y respetado en las decisiones que determinan su futuro. No olvidemos nunca lo que es importante: detrás de cada éxito, son los jugadores quienes escriben primero la historia.»
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Alonso se enfrenta a una crisis inmediata en el centro del campo
Tras dar luz verde a la salida de Fernandez sin cerrar la llegada de Camara, el técnico del Chelsea, Xabi Alonso, se enfrenta a un grave quebradero de cabeza a la hora de hacer la alineación. La sala de máquinas de los Blues está de repente bajo mínimos, con Moises Caicedo y Jordan Henderson arrastrando ambos problemas físicos, mientras que Romeo Lavia apenas acaba de regresar a una plena forma física.
Alonso ya se vio obligado a utilizar a los laterales Reece James y Malo Gusto en el centro del campo durante una reciente victoria sobre el Brighton. Ahora, el Chelsea debe afrontar el domingo una visita temible al campo del vigente campeón, el Arsenal, con una plantilla en cuadro, esperando desesperadamente resistir hasta que se abra el mercado de enero.
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