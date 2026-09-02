El Chelsea había elegido al internacional senegalés Camara como sustituto directo de Enzo, que completó un traspaso que igualó el récord al Manchester City. El Chelsea cerró un acuerdo de 47 millones de libras con el Mónaco, y el centrocampista incluso pasó el reconocimiento médico antes de prepararse para volar a Londres.

Sin embargo, el traspaso estaba estrechamente ligado al propuesto cambio de Folarin Balogun al Everton. El club francés necesitaba urgentemente cuadrar sus cuentas mediante una gran venta. Cuando el Everton avanzó inicialmente en su persecución de Balogun, el Mónaco informó a Camara de que no se marcharía.

En un desenlace insólito del mercado, Balogun cambió de opinión tras un reconocimiento médico en el Everton y rechazó el movimiento. A pesar de ello, el Mónaco siguió negándose a dar luz verde a la salida de Camara, lo que dejó al Chelsea absolutamente enfurecido por lo que consideró un giro de última hora poco profesional.



