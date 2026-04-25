(C)Getty images
Traducido por
El agente de Julián Álvarez responde a los rumores sobre la «búsqueda de vivienda en Barcelona»
Un agente tacha de «tonterías» las afirmaciones sobre la búsqueda de vivienda del Barcelona
El representante de Álvarez ha desmentido los rumores virales que indicaban que el delantero se preparaba para vivir en Cataluña. Se había informado que sus hermanos, de 26 años, buscaban casa en Barcelona ante un posible fichaje millonario con el Barça este verano.
Hidalgo, agente del jugador, lo desmintió: “Es pura invención”. Aseguró que la familia solo viajó para ver el partido del Atlético contra el equipo de Flick y que el campeón mundial sigue plenamente integrado en Madrid.
- Getty Images Sport
Hidalgo aclara las cosas
En declaraciones a Mundo Deportivo, Hidalgo fue contundente al desmentir los informes sobre la búsqueda de propiedades. Aseguró que la familia regresó a Madrid tras el último partido y no ha vuelto a la ciudad.
«1000 % falso», afirmó Hidalgo. «Nadie de la familia ha estado en Barcelona. La última vez fue para el partido contra el Atlético, y regresaron a Madrid al día siguiente».
Álvarez sigue sin dar pistas sobre su futuro a largo plazo
A pesar de la firme negación de su agente sobre el traspaso, Álvarez ha sido menos contundente al hablar de su futuro en el Metropolitano. Aunque se mostró «feliz» con Diego Simeone, evitó descartar una salida cuando la prensa le presionó en marzo.
«Quién sabe, quizá sí, quizá no», admitió. «Estoy contento. Me lo preguntarán siempre, pero pienso en el día a día y doy lo mejor de mí aquí».
- AFP
Se avecina una batalla por los fichajes de verano en el Metropolitano
Los rumores sobre su búsqueda de vivienda han bajado, pero el debate sobre su fichaje por el Barcelona sigue vivo. El club catalán busca un sucesor de peso para Robert Lewandowski y Álvarez lidera la lista.
Las últimas jornadas de La Liga serán decisivas para ambos clubes: si el Barça consigue margen financiero, en junio podría poner a prueba la determinación del Atlético. Por ahora, Álvarez se centra en el día a día en Madrid, aunque la sombra del mercado estival planea sobre su futuro.