El agente de Gabriel Martinelli revela que el extremo brasileño rechazó a rivales de la Premier League para cerrar su salida del Arsenal al Al-Hilal por 60 millones de libras

A pesar de la postura de Arteta, a Martinelli no le faltaron pretendientes de primer nivel en toda Europa. Casseb confirmó que equipos no identificados de la Premier League, junto con clubes de la máxima categoría de Italia y Alemania, intentaron hacerse con la firma del extremo antes de que optara por Asia.

Al explicar la decisión de elegir Al-Hilal en lugar de seguir en Europa, Casseb señaló: "¿Recibió ofertas? Sí, las recibió. Tuvimos ofertas de clubes italianos, tuvimos ofertas de clubes alemanes y tuvimos ofertas de otros clubes de la Premier League, pero fue un momento en el que creo que necesitaba, y también quería, despejar un poco la cabeza, cambiar de aires".

Casseb elogió la visión del club saudí y apuntó a un cambio más amplio en la estrategia de captación en Oriente Medio, orientada a talentos más jóvenes. "Se fue al club más grande de Asia para formar parte de un proyecto muy ambicioso", dijo. "Esa es una tendencia en el fútbol árabe ahora mismo, están cambiando la forma en que quieren fichar jugadores. Han estado intentando hacer eso, bajar la media de edad de la liga, y su proyecto ha atraído mucha atención".



