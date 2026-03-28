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El agente de Fisnik Asllani confirma el interés del Barcelona, mientras el gigante de La Liga compite con el Chelsea y el Tottenham por el delantero de la Bundesliga
El agente confirma el interés del Barça
En declaraciones a Erem News, el representante de Asllani, Ayman Dahmani, se mostró sincero sobre la situación actual con respecto al gigante catalán. Dahmani afirmó: «El interés del Barcelona por el jugador es real en este momento, y el club catalán se ha puesto en contacto con nosotros».
- AFP
La cláusula de rescisión sigue siendo el punto conflictivo
Aunque el interés del Barcelona es real, fichar al delantero no será tarea fácil. El Hoffenheim cuenta con la protección de un contrato a largo plazo que se extiende hasta 2029 y, según se informa, el club alemán no está dispuesto a negociar una cantidad inferior por su preciado activo. Es probable que cualquier club interesado tenga que activar las condiciones específicas de salida ya estipuladas en su contrato.
Dahmani aclaró la postura del club de la Bundesliga durante su entrevista, reiterando que una salida barata no entra en sus planes. Añadió que Asllani solo abandonará el Hoffenheim si se paga su cláusula de rescisión. Según diversas informaciones, esa cifra se estima entre 25 y 29 millones de euros, un precio que refleja su rápido desarrollo y su potencial máximo.
Una estrella en ascenso tanto en el club como en la selección
Las estadísticas de Asllani esta temporada reflejan la maduración de una jugadora. A sus 22 años, se ha consolidado como pieza clave del Hoffenheim, con nueve goles y seis asistencias en 28 partidos disputados en todas las competiciones. Su capacidad tanto para rematar como para asistir a sus compañeras la ha convertido en una opción versátil para diversos sistemas tácticos.
Su rendimiento internacional ha sido igualmente impresionante. Asllani fue recientemente el héroe de Kosovo en su dramática victoria por 4-3 en la repesca del Mundial contra Eslovaquia, donde vio puerta en un momento crucial del partido. Con cuatro goles en sus últimos siete partidos con su selección, su eficacia está empezando a trasladarse del ámbito nacional al internacional.
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La pugna por el fichaje con dos equipos de la Premier League
El Barcelona no es el único club que sigue de cerca la situación, ya que se cree que el Chelsea y el Tottenham también están muy atentos a la evolución del delantero. Aunque el Barça ha identificado a Julián Álvarez, del Atlético de Madrid, como su principal objetivo, las exigencias económicas de tal fichaje podrían obligarles a buscar alternativas más asequibles, como Asllani.
El delantero de origen alemán representa un perfil más joven y asequible que podría brillar bajo los focos del Camp Nou. Sin embargo, dado que los grandes clubes londinenses también buscan sangre nueva para sus líneas de ataque, este verano podría desatarse una guerra de ofertas. Por ahora, el equipo catalán ha dado el primer paso al establecer contacto con el entorno del jugador.