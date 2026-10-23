Aquí hablamos de un jugador con calidad para estar en el Real; solo necesita oportunidades. Endrick venía de su cesión al Lyon y en Francia jugó muy bien, pero después tuvo algunos problemas y creo que para él también fue bastante frustrante no estar en su mejor estado físico. Sin embargo, la idea siempre fue quedarse en Madrid. Veremos qué pasa en el futuro. Sinceramente, creo que seguirá en el Real durante mucho tiempo. Esa es mi opinión. ¿Los rumores sobre el AC Milan y la Roma? No creo que se marche. Los clubes mencionados son fantásticos, pero no creo que vaya a jugar a otro sitio".