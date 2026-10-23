AC Milan y Roma ahora tienen motivos para ilusionarse. El mediapunta Endrick, que regresó en verano al Real Madrid tras su exitosa etapa en la Ligue 1 con el Lyon de Paulo Fonseca, ha jugado con cuentagotas en lo que va de temporada: solo ha disputado un partido en LaLiga y marcó su único gol precisamente contra la Roma en la Champions League, en la rocambolesca victoria de Mourinho y los suyos por 4-3-
El agente de Endrick: «El Real Madrid es la primera opción, pero quiere jugar. Milan y Roma son clubes fantásticos»
MILAN Y ROMA LO QUIEREN
En enero se respiran aires de cambio, con varios equipos interesados en él: los favoritos por ahora son dos clubes italianos, el Milan y la Roma precisamente, con Amorim y Gasperini decididos a contar con el brasileño como refuerzo.
LAS PALABRAS DEL AGENTE
Alan Redmond, vicepresidente ejecutivo y director global de fútbol de Roc Nation Sports International, la agencia que representa a Endrick, habló así con Adnkronos sobre el talento brasileño de 20 años: «En el caso de Endrick, siempre ha dicho que quiere quedarse en el Real Madrid y estoy convencido de que esta temporada, cuando tenga la oportunidad, marcará muchos goles. Confirmo que en verano hubo mucho interés por él desde varios países, pero su objetivo nunca fue abandonar España. El aspecto económico no es importante; el jugador valora el proyecto del club.
Aquí hablamos de un jugador con calidad para estar en el Real; solo necesita oportunidades. Endrick venía de su cesión al Lyon y en Francia jugó muy bien, pero después tuvo algunos problemas y creo que para él también fue bastante frustrante no estar en su mejor estado físico. Sin embargo, la idea siempre fue quedarse en Madrid. Veremos qué pasa en el futuro. Sinceramente, creo que seguirá en el Real durante mucho tiempo. Esa es mi opinión. ¿Los rumores sobre el AC Milan y la Roma? No creo que se marche. Los clubes mencionados son fantásticos, pero no creo que vaya a jugar a otro sitio".
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