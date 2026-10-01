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Sevilla FC v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Muhammad Zaki
Traducido por

El agente de Dominik Livakovic revela el ambicioso plan del Barcelona para desbancar a Joan Garcia como portero titular

Barcelona
D. Livakovic
Joan García
Primera División
España
UEFA Nations League A
Croacia
España vs Croacia

Dominik Livakovic no se marchó al Barcelona simplemente para completar la plantilla, y su representante ha confirmado que existe un plan a largo plazo para hacerse con la titularidad en el Camp Nou. El internacional croata llegó como un refuerzo de bajo coste, pero se ha marcado como objetivo desbancar a Joan Garcia como portero número uno del club para cuando arranque la temporada 2027.

  • El sorprendente fichaje veraniego del Barcelona

    Livakovic se incorporó al gigante catalán procedente del Fenerbahce por una cantidad cercana a los 3 millones de euros, en una de las operaciones más inesperadas del verano. El croata ya ha hecho su debut oficial, como suplente del actual e indiscutible titular Joan Garcia.

    El traspaso tenía inicialmente una hoja de ruta completamente distinta. Tras su llegada definitiva a España, el portero debía regresar de inmediato a su país con una cesión a corto plazo para garantizarse minutos con regularidad.

    Sin embargo, esas negociaciones se rompieron por la duración propuesta para la cesión temporal, lo que llevó a Livakovic a quedarse en Cataluña. Ahora está claramente por delante del veterano Wojciech Szczesny en la jerarquía del club.


  • Spain v Croatia - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD2Getty Images Sport

    El agente desvela la cesión fallida y sus ambiciones de futuro

    En declaraciones al podcast Inkubator, el agente Andy Bara explicó el gran plan para la integración de su cliente en la estructura azulgrana. «Livakovic fichó por el Barça para prepararse este año y ser titular la próxima temporada y competir así por el puesto de número 1 con Joan Garcia», afirmó.

    Bara también arrojó luz sobre la operación frustrada con el Dinamo Zagreb, y expresó su frustración por el repentino cambio de exigencias del club croata. «Hablamos con el Dinamo Zagreb para una cesión de un año, pero luego el Dinamo me llamó y me dijo que quería una cesión de dos años», desveló Bara. «Les dije que, legalmente, eso no era posible, y al final no lo fue. Si hubieran aceptado un año, ahora estaría jugando en el Dinamo cedido por el Barça.

    «Querían dos años, y no podía ser, y, además, el Barça tampoco habría aceptado esta propuesta».


  • Un giro desconcertante en el mercado

    El colapso total del acuerdo con el Dinamo Zagreb dejó perplejo a Bara, especialmente después de que el conjunto croata se lanzara posteriormente a por un objetivo alternativo en calidad de cedido.

    «Luego, el Dinamo fichó a [Dominik] Kotarski por una sola temporada, y fue algo que no entendí», admitió el agente, señalando la lógica contradictoria que había detrás de sus exigencias iniciales de un compromiso de dos años.

    Como resultado, Livakovic pasará esta temporada aclimatándose a la vida en España en lugar de acumular minutos garantizados lejos del club. Su atención inmediata se centra ahora en impresionar a la cúpula del club durante los entrenamientos.


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    Esperando oportunidades en un calendario cargado

    Con la previsión de que Szczesny se retire cuando expire su contrato al final de la presente temporada, Livakovic tiene un camino despejado para afianzarse a largo plazo dentro de la plantilla. Bara sigue confiando en que la rotación en el ámbito doméstico le brindará a su cliente suficientes oportunidades para brillar.

    «Podría jugar entre siete y diez partidos porque es muy difícil que el portero titular esté en todos los encuentros de una temporada. Son muchísimos partidos», señaló Bara. Livakovic debe ahora aprovechar cualquier eliminatoria copera o las semanas con calendario cargado para demostrar que tiene la calidad necesaria para acabar desbancando a Garcia.