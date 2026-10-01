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El agente de Dominik Livakovic revela el ambicioso plan del Barcelona para desbancar a Joan Garcia como portero titular
El sorprendente fichaje veraniego del Barcelona
Livakovic se incorporó al gigante catalán procedente del Fenerbahce por una cantidad cercana a los 3 millones de euros, en una de las operaciones más inesperadas del verano. El croata ya ha hecho su debut oficial, como suplente del actual e indiscutible titular Joan Garcia.
El traspaso tenía inicialmente una hoja de ruta completamente distinta. Tras su llegada definitiva a España, el portero debía regresar de inmediato a su país con una cesión a corto plazo para garantizarse minutos con regularidad.
Sin embargo, esas negociaciones se rompieron por la duración propuesta para la cesión temporal, lo que llevó a Livakovic a quedarse en Cataluña. Ahora está claramente por delante del veterano Wojciech Szczesny en la jerarquía del club.
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El agente desvela la cesión fallida y sus ambiciones de futuro
En declaraciones al podcast Inkubator, el agente Andy Bara explicó el gran plan para la integración de su cliente en la estructura azulgrana. «Livakovic fichó por el Barça para prepararse este año y ser titular la próxima temporada y competir así por el puesto de número 1 con Joan Garcia», afirmó.
Bara también arrojó luz sobre la operación frustrada con el Dinamo Zagreb, y expresó su frustración por el repentino cambio de exigencias del club croata. «Hablamos con el Dinamo Zagreb para una cesión de un año, pero luego el Dinamo me llamó y me dijo que quería una cesión de dos años», desveló Bara. «Les dije que, legalmente, eso no era posible, y al final no lo fue. Si hubieran aceptado un año, ahora estaría jugando en el Dinamo cedido por el Barça.
«Querían dos años, y no podía ser, y, además, el Barça tampoco habría aceptado esta propuesta».
Un giro desconcertante en el mercado
El colapso total del acuerdo con el Dinamo Zagreb dejó perplejo a Bara, especialmente después de que el conjunto croata se lanzara posteriormente a por un objetivo alternativo en calidad de cedido.
«Luego, el Dinamo fichó a [Dominik] Kotarski por una sola temporada, y fue algo que no entendí», admitió el agente, señalando la lógica contradictoria que había detrás de sus exigencias iniciales de un compromiso de dos años.
Como resultado, Livakovic pasará esta temporada aclimatándose a la vida en España en lugar de acumular minutos garantizados lejos del club. Su atención inmediata se centra ahora en impresionar a la cúpula del club durante los entrenamientos.
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Esperando oportunidades en un calendario cargado
Con la previsión de que Szczesny se retire cuando expire su contrato al final de la presente temporada, Livakovic tiene un camino despejado para afianzarse a largo plazo dentro de la plantilla. Bara sigue confiando en que la rotación en el ámbito doméstico le brindará a su cliente suficientes oportunidades para brillar.
«Podría jugar entre siete y diez partidos porque es muy difícil que el portero titular esté en todos los encuentros de una temporada. Son muchísimos partidos», señaló Bara. Livakovic debe ahora aprovechar cualquier eliminatoria copera o las semanas con calendario cargado para demostrar que tiene la calidad necesaria para acabar desbancando a Garcia.
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