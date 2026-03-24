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El agente de Achraf Hakimi se pronuncia sobre los rumores de su regreso al Real Madrid, mientras la estrella del PSG aspira a conquistar su segundo título de la Liga de Campeones
El compromiso de Hakimi con el proyecto del PSG
A pesar de los persistentes rumores que le vinculan con un posible regreso al Santiago Bernabéu, Hakimi se encuentra a gusto y feliz en el París Saint-Germain. Su agente, Alejandro Camano, ha aclarado que el futuro inmediato del lateral derecho sigue estando firmemente en la Ligue 1, donde tiene contrato hasta junio de 2029. La estrella marroquí se ha convertido en un pilar del equipo parisino desde su llegada en 2021.
En declaraciones a winwin, Camano afirmó: «Achraf está muy contento en el PSG. Se siente muy bien allí y quiere ganar la Liga de Campeones por segunda vez, además de llevar al equipo lo más lejos posible».
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Desmiente los rumores sobre su regreso al Real Madrid
El diario español «Marca» había insinuado anteriormente que podría estar sobre la mesa un regreso al Real Madrid para el jugador, que se formó en la famosa cantera del club.
Sin embargo, Camano se apresuró a desmentir cualquier rumor sobre un contacto oficial o un posible traspaso. Cuando se le preguntó si se habían producido conversaciones sobre un regreso al gigante español, respondió con firmeza: «No, eso nunca ha ocurrido».
El agente reforzó aún más la lealtad de Hakimi hacia su actual equipo al destacar su relación con el cuerpo técnico y la plantilla en París. Camano añadió: «Todavía nos quedan tres años de contrato con el club parisino y, por el momento, él solo piensa en el París Saint-Germain. Está muy contento con su entrenador, sus compañeros de equipo y se siente bien en el país. Por ahora, no se plantea marcharse».
Una carrera llena de éxitos por toda Europa
La trayectoria de Hakimi en el Real Madrid está bien documentada, ya que debutó con el primer equipo en 2017 a las órdenes de Zinedine Zidane. Durante esa primera etapa, disputó 17 partidos y formó parte de las plantillas que se alzaron con el título del Mundial de Clubes de la FIFA y de la Liga de Campeones. Sin embargo, le costó hacerse con un puesto fijo en el once inicial, lo que le llevó a una cesión de dos años en el Borussia Dortmund que supuso un punto de inflexión en su carrera.
Su trayectoria continuó con una temporada de gran éxito en el Inter, donde ganó el título de la Serie A a las órdenes de Antonio Conte tras un traspaso de 43 millones de euros. Desde su fichaje por el PSG, ha consolidado su reputación como uno de los mejores laterales ofensivos del fútbol mundial.
Su deseo de volver a ganar la Liga de Campeones —tras haber saboreado el éxito con el Madrid cuando era adolescente— sigue siendo el principal motor de su rendimiento en Francia.
- AFP
Con la mirada puesta en el futuro
Tras la reciente renovación de su contrato hasta 2029, Hakimi sigue siendo una figura clave en el esquema táctico de Luis Enrique. El internacional marroquí ha brillado bajo la batuta del técnico español, disfrutando de la libertad ofensiva que le permite el actual sistema del PSG. Su compenetración con la línea de ataque del club sigue siendo una de las principales armas ofensivas de los campeones de Francia.
Por otra parte, Hakimi recibió buenas noticias la semana pasada, cuando la CAF anunció que Marruecos se ha adjudicado la Copa Africana de Naciones 2025 tras retirar el título a Senegal.