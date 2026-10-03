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El adolescente del Arsenal Max Dowman ve la roja en el duelo de la selección inglesa sub-19 contra Estados Unidos
Una aparición dramática de Dowman
Dowman vivió una tarde dramática el viernes, cuando la selección inglesa sub-19 se impuso por 2-1 a Estados Unidos en Marbella. Dowman asistió a Reigan Heskey para abrir el marcador en el primer minuto del partido a puerta cerrada. Sin embargo, su día terminó antes de tiempo al ver la tarjeta roja directa en el minuto 74. El motivo exacto de la expulsión sigue sin confirmación oficial, aunque informaciones de The Sun apuntan a que fue sancionado por conducta violenta, mientras el equipo de Ben Futcher resistió para llevarse la victoria pese a la inferioridad numérica.
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Ascenso meteórico en el Arsenal
Dowman está disfrutando de una temporada notable con el Arsenal, después de haber disputado ya dos partidos y marcado dos goles para el club este curso, además de haber estado en el banquillo en varias otras ocasiones. A pesar de haber terminado sus GCSEs este verano, posee una medalla de campeón de la Premier League de la campaña anterior. Aunque algunos aficionados han pedido que Dowman sea acelerado hacia categorías internacionales superiores, el seleccionador de la selección inglesa sub-21, Lee Carsley, ha recalcado recientemente la importancia de la paciencia, pidiendo cautela para asegurar que se desarrolle adecuadamente sin una presión innecesaria tras su rápido ascenso en las categorías inferiores.
Carsley pide paciencia con el desarrollo
La semana pasada, al hablar sobre el desarrollo de jóvenes talentos como Dowman, Carsley explicó el enfoque cauteloso que adopta la estructura de la selección. Carsley declaró: «Es importante que los jugadores se desarrollen a su propio ritmo. Max es un talento extraordinario, el momento y el equilibrio de cuándo llegue a la sub-21 es inevitable. Va a la sub-21 por su talento, pero tenemos que asegurarnos de hacerlo en el momento adecuado. Tenemos que tener paciencia y asegurarnos de que, en última instancia, queremos que jueguen durante un periodo prolongado con la selección absoluta. Así que tenemos que asegurarnos de acertar con los tiempos. Tuvimos un problema similar hace unos años con Ethan Nwaneri. Llegó pronto, debutó y le ha ido realmente bien, y existe esa tendencia a acelerarle rápidamente».
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¿Qué le espera ahora a Inglaterra?
Inglaterra pone fin a su calendario del parón internacional el lunes, cuando se enfrente a Bélgica. Sigue sin estar claro si Dowman participará en el partido tras su expulsión ante Estados Unidos, mientras espera las consecuencias de su tarjeta roja directa.
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