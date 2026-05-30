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El AC Milan se reunirá con Oliver Glasner, exentrenador del Crystal Palace, para valorar su fichaje
El Milan inicia las negociaciones con Glasner
Según el Daily Mail, el AC Milan se reunirá con Glasner para hablar del puesto de entrenador. Los rossoneri buscan reemplazar a Massimiliano Allegri y el ex técnico del Crystal Palace lidera la lista de candidatos.
Tras una temporada decepcionante, el club busca un nuevo rumbo y valora la flexibilidad táctica y el palmarés del técnico de 51 años. Después de su exitosa etapa en Inglaterra, Glasner podría liderar uno de los clubes más históricos de Europa, que aspira a recuperar el trono de la Serie A.
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Una racha increíble en el Crystal Palace
La cotización de Glasner nunca ha estado tan alta tras su etapa en Selhurst Park, donde convirtió a los Eagles en una máquina de ganar títulos. En el sur de Londres, el austriaco llevó al Palace a un histórico triplete: FA Cup, Community Shield y UEFA Conference League.
Su salida del Crystal Palace dejó un vacío, pero su éxito con un equipo fuera de los «Seis Grandes» lo convirtió en el objetivo principal del Milan. Los rossoneri valoran su ética de trabajo y su capacidad para implantar rápido un estilo de juego, esenciales para su proyecto de reconstrucción.
La gran reunión de Red Bull en San Siro
El interés por Glasner se vincula a la intención del Milan de nombrar a Ralf Rangnick, exentrenador interino del Manchester United, responsable del departamento técnico. Con su contrato con la selección austriaca a punto de acabar, Rangnick es el favorito para liderar el área de ojeadores y fichajes.
Se ve como una jugada estratégica: Glasner empezó como asistente de Roger Schmidt en el Red Bull Salzburgo, bajo la filosofía deportiva y la estructura de Rangnick.
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Una filosofía común para un futuro sostenible
La llegada conjunta de Rangnick y Glasner refleja un cambio claro en la estrategia de la propiedad, liderada por Gerry Cardinale y el asesor principal Zlatan Ibrahimovic. Tras el supuesto rechazo de Andoni Iraola, la directiva del Milan optó por una identidad futbolística unificada.
Al integrar a Rangnick en la dirección y a Glasner en el banquillo, el Milan busca un proyecto a largo plazo y perfectamente sincronizado.