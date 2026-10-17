El Milan quiere asegurar la continuidad de Cisse con un contrato mejorado tras su fulgurante comienzo en el club. Gazzetta indica que las conversaciones formales con los representantes del jugador de 19 años podrían comenzar a finales de la próxima semana.

El club italiano espera cerrar un acuerdo antes de que termine el año para reflejar la nueva condición de Cisse como una auténtica estrella del primer equipo. El delantero ya tenía contrato hasta el verano de 2030, pero su impacto inmediato ha acelerado los planes para mejorar sus condiciones.

Según las informaciones, Cisse cobra actualmente 800.000 € por temporada, una cifra que se espera que aumente considerablemente cuando firme la posible ampliación de contrato.