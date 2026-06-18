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El AC Milan recurre a una leyenda del Borussia Dortmund para impulsar el proyecto de Rubem Amorim tras el fracaso de las negociaciones con el Tottenham
Kehl se perfila como candidato
La búsqueda de un nuevo director técnico del AC Milan dio un giro tras el fracaso en fichar a Markus Krosche, del Eintracht Fráncfort. Según la Gazzetta dello Sport, ahora apuntan a Kehl, libre tras dejar el Borussia Dortmund este año. Su amplia experiencia en la élite y su éxito formando talentos en Alemania lo convierten en un candidato atractivo.
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El análisis de los Spurs supone un impulso
El interés del Milán por Kehl llega en buen momento: el directivo alemán vio frustrado su fichaje por la Premier. Kehl negoció con el Tottenham, viajó a Londres y, pese a todo, el acuerdo fracasó por discrepancias sobre la futura dirección del club londinense.
Ahora Milan, cuyo propietario Gerry Cardinale quiere un entorno de alto rendimiento para el recién nombrado Rubén Amorim, ve la oportunidad de ficharlo. A diferencia del Tottenham —donde, según informes, pesaron las diferencias sobre la jerarquía y la influencia del entrenador Roberto De Zerbi—, el club italiano busca un director que se adapte a las exigencias del técnico portugués sobre la plantilla.
El reencuentro de Amorim con el Sporting
El nombramiento de un nuevo director es clave para los fichajes de Amorim. El técnico quiere llevar a San Siro a Morten Hjulmand y Francisco Trincão, del Sporting CP, para implementar su sistema.
Tener a un director como Kehl facilitaría las complejas negociaciones por ambos jugadores. Aunque el Manchester United y el Manchester City siguen a Hjulmand, el Milan confía en que la relación personal de Amorim con el centrocampista danés les dé ventaja. Trincao, por su parte, destaca por su versatilidad táctica, alineada con la visión innovadora que Cardinale busca para el club.
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Lista de candidatos preseleccionados para el cargo de director y alternativas
Aunque Kehl es un candidato destacado, el Milan sigue buscando un director técnico. Entre los nombres figuran José Boto, ex ojeador del Benfica que ahora trabaja en el Flamengo y conoce a Amorim de su etapa en Lisboa, y Devin Ozek, exjugador del Fenerbaçe.
Un intermediario también ha propuesto a Jason Ayto, quien acaba de dejar el Brighton. El club busca un director que comparta la visión de Cardinale de un fútbol agresivo y de ataque. Como explicó Cardinale sobre la era Amorim: «Es uno de los entrenadores mejor preparados e innovadores de la nueva generación europea: joven, ambicioso, con una identidad futbolística clara y un enfoque táctico bien definido. Rubén cree en un fútbol ofensivo y de alta intensidad. Su filosofía encaja a la perfección con nuestra visión».