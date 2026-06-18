El AC Milan recurre a una leyenda del Borussia Dortmund para impulsar el proyecto de Rubem Amorim tras el fracaso de las negociaciones con el Tottenham

El interés del Milán por Kehl llega en buen momento: el directivo alemán vio frustrado su fichaje por la Premier. Kehl negoció con el Tottenham, viajó a Londres y, pese a todo, el acuerdo fracasó por discrepancias sobre la futura dirección del club londinense.

Ahora Milan, cuyo propietario Gerry Cardinale quiere un entorno de alto rendimiento para el recién nombrado Rubén Amorim, ve la oportunidad de ficharlo. A diferencia del Tottenham —donde, según informes, pesaron las diferencias sobre la jerarquía y la influencia del entrenador Roberto De Zerbi—, el club italiano busca un director que se adapte a las exigencias del técnico portugués sobre la plantilla.