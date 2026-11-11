El delantero nacido en Italia, que representa a Alemania sub-21 hasta el próximo Europeo de la categoría, previsto para el próximo junio en Albania y Serbia, es un objetivo concreto, aunque hacerse con él no será nada fácil. Y hay muchas razones.

En primer lugar, la competencia, que es muy fuerte. El delantero nacido en 2004 en Cagliari y formado en el Hannover gusta a media Europa, del Arsenal al Bayern de Múnich, del Barcelona a la Roma. Encontrar argumentos para convencerlo de que firme no será sencillo. Entre ellos está, sin duda, el económico: el Brujas siempre ha sido un club que vende caro y es poco propenso a hacer descuentos.

El Milan lo sabe muy bien. Los casos de De Keteleare (2022) y Jashari (2025) son emblemáticos: el Brujas difícilmente ve a sus talentos a precio de saldo, casi siempre consigue lo que quiere, a menudo con bonus fáciles de alcanzar. Quien quiera a Tresoldi debe entender desde el principio que no será un paseo y que el margen de maniobra en la negociación es muy limitado. Por ahora, el Brujas no ha fijado un precio, pero, según algunas informaciones, por el traspaso del número 9, que ha marcado 14 goles en 17 partidos esta temporada (incluidas las copas), hacen falta al menos 50 millones. Al menos diez más que el verano pasado.

Pero no está claro que esa cantidad sea suficiente para sacarlo de Bélgica a mitad de temporada: el club belga no suele vender a sus joyas a mitad de año (en enero de 2025 dijo que no al Liverpool, que quería al defensa Ordonez), sino que siempre espera al verano. Las razones son dos: en primer lugar, tiene objetivos deportivos que cumplir; en segundo, a partir de junio dispone de tiempo para valorar la mejor oferta y encontrar un sustituto.

Lograr que Tresoldi haga las maletas en enero no será sencillo para el Milan, que todavía no ha pasado de las palabras a los hechos, aunque en las próximas semanas intentará averiguar si la operación es posible de inmediato. Porque en el fútbol, y para un club que invirtió más de 150 millones en el pasado mercado de fichajes de verano, nada es imposible. Además, hay precedentes que invitan al optimismo: en el pasado reciente, el Brujas vendió a tres de sus estrellas a mitad de temporada.

Krépin Diatta, en enero de 2021 al Mónaco; Tajon Buchanan, en enero de 2024 al Inter; y Andreas Skov Olsen, en enero de 2025 al Wolfsburgo. Pero los tres presionaron para marcharse y se plantaron para conseguir su traspaso. Tresoldi, que tiene un peso y una importancia muy distintos dentro del equipo, por ahora no lo ha hecho y, según la prensa belga, no tiene ninguna intención de forzar la situación.

El Milan sigue siendo su deseo, su prioridad, pero desde luego no pondrá obstáculos. Le debe mucho al Brujas, que lo ha potenciado y le ha dado la oportunidad de jugar la Champions League y darse a conocer en Europa. Cuando se marche, lo hará con el visto bueno del club y con todas las partes satisfechas. Por ahora hay que contemplar todos los escenarios, incluso los más improbables, como un fichaje ya en enero y una cesión hasta junio que le permitiría terminar la temporada en Bélgica. El Milan está interesado y hará todo lo posible por llevarlo a Milán y permitirle cumplir su sueño de jugar en el club.

Sin duda, 2027 será un año importante para Tresoldi, quizá el más importante de su carrera. Cambiará de equipo, disputará la fase final del Europeo sub-21 y tendrá que decidir si representa a Alemania o a Italia. En este sentido, el seleccionador Mancini se mostró optimista: «He hablado con Tresoldi, Ranieri también ha hablado con él», dijo el lunes en rueda de prensa. «Él tiene que sentir lo que significa jugar para Italia, pero, como nació en Italia y su padre está en Italia, creo que puede haber posibilidades. Después es el chico quien debe elegir; sabe que puede ser importante para nosotros».