El Milan está decidido a atar a Rabiot con una ampliación de contrato a largo plazo. El conjunto rossonero aspira a ampliar su vínculo al menos hasta 2030, según Gazzetta. El propietario del club, Cardinale, ha situado la renovación del francés entre sus principales prioridades.

Está previsto que supervise personalmente las negociaciones en octubre, en cuanto regrese a Milan. Como cumplirá 32 años en abril, esta propuesta de renovación actuaría en la práctica como un contrato «para siempre» para Rabiot. Le ofrece al versátil centrocampista la oportunidad de terminar su carrera al máximo nivel con el conjunto rossonero.