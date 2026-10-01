Buzzi
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El AC Milan planea una importante ampliación de contrato a largo plazo para la estrella de la USMNT Christian Pulisic
La cúpula del AC Milan prepara una renovación histórica
Según La Gazzetta dello Sport, el gigante italiano se prepara para blindar a Pulisic con un lucrativo contrato de larga duración para ahuyentar a posibles pretendientes en el mercado de fichajes. Tras renunciar a sus compromisos internacionales con Estados Unidos, el delantero se quedó en Milanello para recuperar su mejor forma física después de una grave lesión sufrida en el Mundial. Su gran vuelta al mejor nivel, marcada por un gol y una asistencia en sus dos últimos partidos de liga, no ha hecho más que reforzar la determinación de la cúpula de asegurar su futuro.
- Getty Images Sport
La visión del club dicta las prioridades contractuales
El propietario del club, Cardinale, está decidido a vincular al atacante con una lucrativa renovación hasta 2031. Aunque el estadounidense tiene actualmente contrato en San Siro hasta junio de 2027, con opción a un año adicional, el Milan está deseoso de evitar retrasos innecesarios.
Las conversaciones ya se habían estancado hace un año en torno a los 5 millones de euros netos por temporada, pero unas nuevas negociaciones podrían ahora dar lugar a que el entorno del jugador plantee exigencias salariales más altas. Más allá de su valor comercial como imagen estrella de la expansión norteamericana de RedBird, el extremo sigue siendo un activo irreemplazable sobre el césped si continúa liderando la delantera de Ruben Amorim.
RedBird se mueve para asegurar a sus estrellas
La planificación de RedBird va más allá del talismán de la selección de Estados Unidos e incluye a varios otros pilares fundamentales de la plantilla del Milan. La Gazzetta dello Sport también revela que el club está priorizando activamente una renovación hasta 2031 para el central Strahinja Pavlovic, cuyo salario se duplicaría hasta situarse en torno a los 3,5 millones de euros por temporada.
Mientras tanto, se está preparando una mejora salarial para el veterano centrocampista Adrien Rabiot con el fin de ajustar su remuneración a su valor de mercado y a su influencia sobre el terreno de juego. Este doble enfoque subraya la determinación del Milan de conservar su columna vertebral y garantizar una competitividad sostenida al más alto nivel.
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Un calendario exigente pone a prueba el resurgir táctico
La regularidad de Pulisic se someterá a un examen inmediato en una exigente racha de partidos de la Serie A y de competiciones europeas una vez concluya el parón internacional. El delantero debe mantener su aportación decisiva en el último tercio para que el equipo de Amorim siga firmemente en la pelea por el liderato. El éxito de las negociaciones para esa ampliación a largo plazo dependerá en última instancia del rendimiento del estadounidense sobre el terreno de juego.
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