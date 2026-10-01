El propietario del club, Cardinale, está decidido a vincular al atacante con una lucrativa renovación hasta 2031. Aunque el estadounidense tiene actualmente contrato en San Siro hasta junio de 2027, con opción a un año adicional, el Milan está deseoso de evitar retrasos innecesarios.

Las conversaciones ya se habían estancado hace un año en torno a los 5 millones de euros netos por temporada, pero unas nuevas negociaciones podrían ahora dar lugar a que el entorno del jugador plantee exigencias salariales más altas. Más allá de su valor comercial como imagen estrella de la expansión norteamericana de RedBird, el extremo sigue siendo un activo irreemplazable sobre el césped si continúa liderando la delantera de Ruben Amorim.