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El AC Milan intensifica su interés por Nicolo Tresoldi, delantero del Club Brujas valorado en 50 millones de euros, tras el espectacular triplete del jugador ante el Inter, rival del conjunto milanés
El triplete en San Siro aumenta el interés
Según La Gazzetta dello Sport, el Milan ha intensificado su interés por el delantero de 22 años tras su histórico triplete entre semana ante el Inter. Un penalti en el minuto 30, un remate a placer en el 63 y una definición certera en el 74 dieron a los visitantes belgas una sorprendente victoria por 4-3 en San Siro. Así, igualó la hazaña de Gareth Bale en 2010 al convertirse en el segundo jugador visitante en marcar un triplete en la Champions League contra el Inter.
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Su afición desde niño da ventaja al Milan
Cardinale, máximo responsable de RedBird, ha ordenado a los responsables de fichajes de Via Aldo Rossi que sigan de cerca al entorno del delantero nacido en Cagliari de cara a una posible operación en enero o el próximo verano. Su valoración ha superado los 50 millones de euros tras firmar dos tripletes en dos meses, y el Brujas ya rechazó en agosto una oferta de 35 millones de euros de la Roma.
Reacio a perder a otra estrella después de vender a Christos Tzolis al Arsenal, el club belga se mantuvo firme y obligó a la Roma a fichar en su lugar a Santiago Castro como suplente de Donyell Malen. Aunque el Inter también está interesado, el Milan cuenta con una baza decisiva: el jugador es seguidor del club desde niño, como ya ocurrió con Ardon Jashari, otro aficionado al que fichó del Brujas en agosto de 2025.
Al hablar de la postura de su hijo en La Gazzetta dello Sport, el exdefensa del Atalanta Emanuele Tresoldi declaró: «Mi hijo es aficionado del Milan y sueña con vestir la camiseta rossonera. Si el Inter lo llamara, no estoy seguro de que aceptase».
El pulso internacional añade aún más intriga
Más allá de la pugna por su fichaje a nivel de clubes, el codiciado delantero también está inmerso en una lucha entre Alemania e Italia por contar con él en sus selecciones. Decidido a competir por grandes títulos en los escenarios más importantes, el joven planea tomar una decisión definitiva sobre a qué selección absoluta representará después de jugar con Alemania en el próximo Campeonato de Europa sub-21. Esa elección determinará si juega a las órdenes de Jurgen Klopp con Alemania o de Roberto Mancini con Italia.
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Se avecina un importante cambio en Europa
Es poco probable que Tresoldi siga en Bélgica en la temporada 2027-28, ya que el ambicioso delantero se siente preparado para dar el salto a una de las cinco grandes ligas europeas. Los dirigentes del Milan tendrán que presentar una oferta económica importante si esperan ficharlo ya en el mercado de invierno. Si sigue brillando en la Champions League, el precio que piden por él no hará más que subir antes de que llegue enero.
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