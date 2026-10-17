Cardinale, máximo responsable de RedBird, ha ordenado a los responsables de fichajes de Via Aldo Rossi que sigan de cerca al entorno del delantero nacido en Cagliari de cara a una posible operación en enero o el próximo verano. Su valoración ha superado los 50 millones de euros tras firmar dos tripletes en dos meses, y el Brujas ya rechazó en agosto una oferta de 35 millones de euros de la Roma.

Reacio a perder a otra estrella después de vender a Christos Tzolis al Arsenal, el club belga se mantuvo firme y obligó a la Roma a fichar en su lugar a Santiago Castro como suplente de Donyell Malen. Aunque el Inter también está interesado, el Milan cuenta con una baza decisiva: el jugador es seguidor del club desde niño, como ya ocurrió con Ardon Jashari, otro aficionado al que fichó del Brujas en agosto de 2025.

Al hablar de la postura de su hijo en La Gazzetta dello Sport, el exdefensa del Atalanta Emanuele Tresoldi declaró: «Mi hijo es aficionado del Milan y sueña con vestir la camiseta rossonera. Si el Inter lo llamara, no estoy seguro de que aceptase».