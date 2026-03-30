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El AC Milan ha aumentado su oferta por André, pero el equipo de la Serie A se ha quedado en el aire ante la respuesta del Corinthians
Los rossoneri vuelven con una oferta mejorada de 22 millones de euros
Según ESPN, la estructura de la nueva oferta consiste en una cantidad garantizada de 18 millones de euros (15,1 millones de libras), complementada con otros 4 millones de euros (3,4 millones de libras) en bonificaciones vinculadas al rendimiento. Esta oferta se refiere específicamente al 70 % de los derechos económicos del jugador que actualmente posee el equipo brasileño, lo que pone de manifiesto el deseo del Milan de llegar a un acuerdo tras los intentos fallidos anteriores.
- Rodrigo Coca/Corinthians
La directiva del Corinthians se muestra inflexible
A pesar del aumento de la oferta, el Corinthians aún no ha dado una respuesta oficial al equipo italiano. La propuesta lleva sobre la mesa de la directiva del Alvinegro desde principios de la semana pasada, pero en el seno del club brasileño reina la calma mientras evalúan el valor a largo plazo de este canterano.
Esta táctica dilatoria se produce tras un anterior fracaso de las negociaciones, en las que casi se había alcanzado un acuerdo verbal. En aquella ocasión, el Milan se había acercado a un acuerdo por valor de 17 millones de euros, pero el presidente del Corinthians, Osmar Stabile, intervino y vetó la salida en el último momento, insistiendo en una valoración más alta para el preciado activo del club.
La postura de los jugadores y los derechos económicos
El propio André parece dispuesto a aceptar el traspaso, y según algunas informaciones, el joven centrocampista estaría dispuesto a renunciar a su participación del 30 % en sus derechos económicos para facilitar la operación. Sin embargo, no se espera que el jugador fuerce el traspaso ni genere tensiones entre bastidores, ya que prefiere dejar la decisión final en manos de los dos clubes.
El jugador de 19 años ha experimentado un rápido ascenso desde su ascenso al primer equipo, con 28 partidos oficiales y cuatro goles a su cuenta. Su contrato actual tiene vigencia hasta diciembre de 2029, lo que da al Corinthians una ventaja significativa en cualquier negociación sobre su futuro, a medida que sigue aumentando el interés de los clubes europeos.
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El Milan busca evitar nuevas decepciones
Con la ventana de fichajes a la vuelta de la esquina, los rossoneri están decididos a evitar que se repita la saga que llevó al rechazo de su anterior oferta de 17 millones de euros. Al ajustarse al valor de mercado estimado y estructurar el acuerdo de forma que beneficie al club vendedor, el Milan espera romper por fin el punto muerto y hacerse con uno de los talentos más prometedores de Sudamérica.
Por ahora, la pelota sigue estando claramente en el tejado de la directiva del Corinthians. Mientras el Milan espera una respuesta definitiva, André sigue centrado en sus obligaciones inmediatas en Brasil, incluidos los próximos partidos del Campeonato Brasileiro y de la Copa Libertadores de la CONMEBOL, antes de dar el salto a la Serie A.