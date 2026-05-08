El AC Milan estudia fichar gratis al defensa del Real Madrid David Alaba, mientras su agente, Pini Zahavi, negocia

El Milan ha hablado con el agente Zahavi para reforzar la plantilla. Las primeras conversaciones se centraron en Robert Lewandowski, pero sus pretensiones salariales superan el presupuesto del club. Ahora la atención se ha desplazado hacia otro de los jugadores de Zahavi.

Ahora Alaba, defensa que acaba contrato con el Real Madrid, aparece como opción. El jugador de 33 años, con un palmarés lleno de títulos con el Bayern de Múnich, evalúa sus alternativas para lo que podría ser su último gran fichaje. MilanLive indica que el Milan ve la situación como una oportunidad de mercado.