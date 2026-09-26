El AC Milan busca dar salida al dúo inglés formado por Fikayo Tomori y Ruben Loftus-Cheek para rebajar en 10 millones de euros su masa salarial

Aunque fue retenido tras un convulso mercado de fichajes de verano, los minutos de Loftus-Cheek han ido disminuyendo gradualmente a medida que regresaba la estabilidad a las opciones de mediapunta de Ruben Amorim. El técnico portugués ya había valorado antes las cualidades del centrocampista: «Lo tiene todo: es fuerte por alto, bueno para asociarse con el equipo, pero necesita involucrarse más en el juego».

Sin embargo, las inconsistencias persistentes han limitado al jugador de 30 años a una sola titularidad en los últimos cuatro partidos del Milan, lo que indica que ahora se prefiere a otros compañeros en el once inicial.