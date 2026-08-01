Nicolo Campo
Traducido por
El AC Milan apunta al sensacional regreso de Brahim Diaz mientras Rafael Leao se acerca a una sorprendente salida rumbo a Turquía
Identificado un objetivo para reforzar la mediapunta
Según Calciomercato.com, que cita a Corriere della Sera, el Milan ha pasado a considerar a Diaz como objetivo prioritario después de no poder fichar a Konstantinos Karetsas, que se unió al Borussia Dortmund por 33 millones de euros. El Milan está valorando un regreso a por el marroquí, al tiempo que también considera a Ethan Nwaneri y Matias Soule. Una vuelta a San Siro se considera ideal, dado que Diaz firmó 18 goles y 15 asistencias en 124 partidos mientras ayudaba al Milan a ganar el Scudetto de 2022.
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El Galatasaray lidera la carrera por Leao
La gran historia de salida del mercado de verano gira en torno a el futuro de Leao. Según se informa, el delantero portugués ha dejado claro que considera que su etapa de siete años en San Siro ha llegado a su fin y que está listo para buscar un nuevo desafío.
A pesar de que su preferencia inicial era un traspaso a la Premier League o a LaLiga, la ausencia de ofertas concretas de cualquiera de las dos competiciones ha llevado a Leao a contemplar una salida a Turquía.
El Galatasaray lidera la carrera por fichar al atacante y le ofrece fútbol garantizado en la fase de liga de la Champions League. Leao ve con buenos ojos el cambio, pero exige un lucrativo salario de dos cifras en millones, mientras que el Milan mantiene una firme preferencia por una venta permanente.
Opciones de fichaje y competencia
Díaz sigue teniendo contrato con el Real Madrid hasta 2027. Antes de explorar opciones alternativas, la Juventus también había mostrado interés en hacerse con el mediapunta marroquí antes de centrarse en Kerim Alajbegovic, del Bayer Leverkusen. Para el Milan, la llegada de Díaz supondría un impulso inmediato para su creatividad ofensiva tras las oportunidades perdidas con objetivos prioritarios anteriores.
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Resolviendo dos grandes culebrones
El Milan y el Galatasaray siguen estando bastante alejados en lo que respecta a la valoración del jugador y a las importantes exigencias salariales de Leao. Se espera que las negociaciones continúen durante el resto del mercado de fichajes de verano, mientras todas las partes buscan un compromiso adecuado. Mientras tanto, la cúpula del Milan debe actuar con rapidez para cerrar un acuerdo con el Madrid si quiere completar el regreso de Diaz a San Siro.
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