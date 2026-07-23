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El AC Milan anuncia la renovación de Luka Modric, una gran noticia para Rubén Amorim
Un compromiso renovado en San Siro
El AC Milan ha anunciado que Luka Modric amplía su contrato hasta el 30 de junio de 2027. El club destaca su experiencia, calidad y pasión.
En un comunicado del club se podía leer: «El AC Milan se complace en anunciar que Luka Modrić ha firmado un contrato por una temporada más, hasta el 30 de junio de 2027. Figura clave en el centro del campo rossonero desde su llegada, Luka ha puesto su experiencia y calidad al servicio del equipo, tanto dentro como fuera del campo, con humildad y gran pasión. Con la camiseta rossoneri ha disputado 37 partidos y marcado dos goles la temporada pasada, y ahora busca nuevos logros».
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Estabilidad crucial para Amorim
La renovación llega en un momento clave para el nuevo entrenador, Amorim, nombrado tras un periodo turbulento del gigante italiano. El Milan terminó quinto en la temporada 2025-26 y se quedó fuera de la Liga de Campeones, lo que provocó la salida de altos cargos como Massimiliano Allegri, Igli Tare y Geoffrey Moncada. Amorim considera vital conservar el liderazgo de Modric para enderezar el rumbo del equipo.
El veterano centrocampista quiere seguir siendo una pieza clave, no un simple miembro de la plantilla. Tras un final de temporada decepcionante con el Milan y con Croacia —eliminada en dieciseisavos del Mundial por Portugal—, quiere reescribir el guion. Se despedirá de la selección el 6 de octubre y luego centrará toda su atención en liderar el regreso del AC Milan a lo más alto, para cerrar su ilustre carrera con broche de oro.
Datos financieros y vínculos con el Real Madrid
A pesar de que cumplirá 41 años en septiembre, Modric sigue siendo uno de los jugadores más respetados de la Serie A. Su nuevo contrato, valorado en unos 3,5 millones de euros más primas por rendimiento, refleja su importancia para el proyecto de San Siro y su confianza en la actual dirección del club.
Antes de firmar, se rumoreó que podría retirarse o aceptar un cargo técnico en otro equipo, incluso en el Real Madrid, pero finalmente seguirá en Milán al menos un año más.
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¿Y ahora qué?
El club confirmó que Luka Modric mantendrá el dorsal 14. El centrocampista croata, clave la temporada pasada con Allegri (37 partidos, dos goles y tres asistencias), ya prepara la pretemporada bajo las ideas de Amorim.
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