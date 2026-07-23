El AC Milan ha anunciado que Luka Modric amplía su contrato hasta el 30 de junio de 2027. El club destaca su experiencia, calidad y pasión.

En un comunicado del club se podía leer: «El AC Milan se complace en anunciar que Luka Modrić ha firmado un contrato por una temporada más, hasta el 30 de junio de 2027. Figura clave en el centro del campo rossonero desde su llegada, Luka ha puesto su experiencia y calidad al servicio del equipo, tanto dentro como fuera del campo, con humildad y gran pasión. Con la camiseta rossoneri ha disputado 37 partidos y marcado dos goles la temporada pasada, y ahora busca nuevos logros».







