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El AC Milan, abierto a la salida de Christopher Nkunku mientras la Roma explora un intercambio por Matias Soule
Nkunku, sorprendentemente descartado por Amorim
Nkunku ha sido incluido sorprendentemente en la lista de transferibles del Milan por el entrenador Amorim. Cuando falta poco menos de dos semanas para que se cierre oficialmente el mercado de verano, Amorim ha entregado a la cúpula del club su lista actualizada de jugadores de los que quiere prescindir.
A pesar del entusiasmo inicial durante las primeras fases de la pretemporada, el atacante francés de 28 años ha perdido peso en la consideración del técnico. Actualmente se entrena al margen del primer equipo en Milanello. Según Calcio Mercato, su repentina e inesperada disponibilidad ha llamado rápidamente la atención de la Roma, rival en el ámbito nacional. El club de la capital ha seguido de cerca su situación mientras busca reforzar su plantilla.
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La Roma reaviva su antiguo interés en el mercado de fichajes
La Roma ha mantenido un interés firme y de largo recorrido en el exdelantero del Chelsea. Durante el anterior mercado de fichajes de enero, el técnico giallorosso Gian Piero Gasperini señaló a Nkunku como el encaje táctico perfecto. Gasperini consideraba que el francés era el perfil ideal para reforzar sus opciones ofensivas por la izquierda. Sin embargo, la fuerte resistencia tanto del jugador como de la cúpula del Milan resultó completamente insalvable en aquel momento.
A pesar de aquel rechazo, la estima de la Roma por el jugador de 28 años se ha mantenido completamente intacta. Tras las recientes dificultades en su intento de fichar a Rodrigo Mora, el director deportivo Tony D'Amico se dispone ahora a lanzar una nueva ofensiva por Nkunku.
Proponen un sensacional intercambio por Soule
Según informa Asromalive, empieza a tomar forma un escenario de mercado muy interesante. Las negociaciones propuestas podrían incluso incluir al talentoso atacante argentino Soule como moneda de cambio directa.
Incluir a Soule en la operación tiene todo el sentido para el Milan. No es ningún secreto que el argentino ha sido un nombre destacado en la lista de objetivos del club, que busca reforzar activamente sus opciones en la mediapunta. Un intercambio directo entre los dos jugadores podría ofrecer la solución táctica definitiva para ambos pesos pesados de la Serie A. El movimiento permitiría a Amorim y Gasperini asegurarse rápidamente sus objetivos preferidos para el ataque.
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La discrepancia salarial sigue siendo el principal obstáculo
Alcanzar un acuerdo sobre las cifras del traspaso no debería ser un gran problema para ninguno de los dos clubes. Tanto el Milan como la Roma valoran actualmente a sus respectivos atacantes en un precio muy similar, en torno a 35-40 millones de euros. Sin embargo, sigue existiendo un obstáculo importante en relación con los salarios actuales de los jugadores. Según se informa, Soule gana algo más de la mitad del lucrativo paquete salarial de Nkunku, lo que genera una diferencia económica que debe resolverse.
Con el cierre del mercado de fichajes acercándose rápidamente, serán necesarias negociaciones intensas para superar este escollo salarial concreto. Está por ver si la Roma y el Milan pueden estructurar un complejo paquete financiero que acabe satisfaciendo a todas las partes implicadas.
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