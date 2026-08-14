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El AC Milan, abierto a la salida de Christopher Nkunku mientras la Roma explora un intercambio con Matias Soule
Amorim deja fuera por sorpresa a Nkunku
Nkunku ha sido sorprendentemente puesto en la lista de transferibles en el Milan por el entrenador Amorim. Con algo menos de dos semanas para que se cierre oficialmente el mercado de verano, Amorim ha entregado a la cúpula del club su lista actualizada de jugadores de los que quiere prescindir.
A pesar de la fascinación inicial durante las primeras fases de la concentración de pretemporada, el atacante francés de 28 años ha perdido protagonismo. Actualmente se entrena al margen del primer equipo en Milanello. Según Calcio Mercato, su repentina e inesperada disponibilidad ha llamado rápidamente la atención de su rival doméstico, la Roma. El club de la capital ha seguido de cerca su situación mientras busca reforzar su plantilla.
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La Roma reaviva un interés de mercado de larga data
La Roma ha mantenido un interés firme y de larga duración en el exdelantero del Chelsea. Durante el anterior mercado de fichajes de enero, el técnico giallorosso Gian Piero Gasperini señaló a Nkunku como el encaje táctico perfecto. Gasperini creía que el francés era el perfil ideal para reforzar sus opciones ofensivas por la izquierda. Sin embargo, la feroz resistencia tanto del jugador como de la jerarquía rossonera resultó completamente insalvable en aquel momento.
A pesar de aquel rechazo previo, la estima de la Roma por el jugador de 28 años se ha mantenido completamente intacta. Tras las recientes dificultades en su persecución de Rodrigo Mora, el director deportivo Tony D'Amico prepara ahora una nueva ofensiva por Nkunku.
Proponen un sensacional acuerdo de intercambio por Soule
Según informa Asromalive, empieza a perfilarse un escenario de mercado muy intrigante. Las negociaciones propuestas podrían incluir al talentoso atacante argentino Soule como moneda de cambio directa.
Incluir a Soule en la operación tiene todo el sentido para el Milan. No es ningún secreto que el argentino ha sido un nombre destacado en la lista de objetivos del club, que busca activamente reforzar sus opciones en la mediapunta. Un intercambio directo entre los dos jugadores podría aportar la solución táctica definitiva para ambos pesos pesados de la Serie A. El movimiento permitiría a Amorim y Gasperini asegurarse rápidamente sus objetivos preferidos para el ataque.
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La diferencia salarial sigue siendo el principal obstáculo
Alcanzar un acuerdo sobre las cantidades del traspaso no debería ser un gran problema para ninguno de los dos clubes. Tanto el Milan como la Roma valoran actualmente a sus respectivos atacantes en un precio notablemente similar, en torno a 35-40 millones de euros. Sin embargo, sigue existiendo un obstáculo importante en lo referente a los salarios actuales de los jugadores. Según se informa, Soule gana algo más de la mitad del lucrativo paquete salarial de Nkunku, lo que crea una diferencia económica que debe resolverse.
Con el cierre del mercado de fichajes acercándose rápidamente, harán falta negociaciones intensas para superar este escollo salarial concreto. Está por ver si la Roma y el Milan pueden estructurar un complejo paquete financiero que finalmente satisfaga a todas las partes implicadas.
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