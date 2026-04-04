Deniz Undav y el tema no deja de dar que hablar. El tema más candente en estos momentos en torno a la selección alemana y una posible alineación titular para el Mundial de este verano también estuvo presente en los días previos a la jornada de la Bundesliga del sábado. Con Nils Petersen, un exdelantero se ha posicionado claramente del lado del delantero del VfB Stuttgart.
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«El 99 % de los jugadores no marcarían ese gol»: Nils Petersen critica a Julian Nagelsmann y elogia a Deniz Undav
«Probablemente al seleccionador nacional Julian Nagelsmann le salgan úlceras de estómago mientras ve el partido», afirmó Petersen en su papel de experto de la Bundesliga en el servicio de streaming DAZN. No cree que Nagelsmann sea «el mayor admirador de Deniz Undav».
Para Petersen, Undav es la primera opción como delantero centro. «Soy fan del número nueve, me gusta que haya alguien que domine el área», dijo el jugador de 37 años, que militó en la Bundesliga como delantero del Energie Cottbus, el Bayern de Múnich, el Werder Bremen y el SC Friburgo.
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Petersen: El gol de Ghana, un ejemplo de la inteligencia de Undav
Según Petersen, lo que más destaca de Undav es su habilidad como delantero de área. Además, el jugador de 29 años es un «magnífico asistente para Wirtz, Musiala y los jugadores que lo necesitan».
Undav dio una lección magistral esta semana, cuando marcó el gol de la victoria por 2-1 en el partido amistoso disputado en Stuttgart.
«Es muy inteligente», elogió Petersen. «Si nos fijamos en el gol contra Ghana: el 99 % de los jugadores están en fuera de juego, él no. El 99 % no marca en esa situación, él sí».
A pesar del gol que dio la victoria a Alemania, Undav recibió después críticas de Nagelsmann y la valoración de que su papel de comodín de cara al Mundial probablemente no cambiará.
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Solo Harry Kane es más goleador que Deniz Undav
Con 18 goles y 5 asistencias en 23 partidos de la Bundesliga, Undav es, con diferencia, el delantero alemán más peligroso, solo superado por Harry Kane, del Bayern de Múnich. En todas las competiciones, Undav suma 36 participaciones en goles (23 goles y 13 asistencias) en 38 partidos oficiales con el VfB.
Con la selección alemana, ha marcado cuatro goles en siete partidos, con una media de 40 minutos por encuentro.
A pesar de todas las críticas, Petersen también mostró comprensión hacia el seleccionador nacional. «Todo el mundo tiene tipos de jugadores que le gustan y otros que no le gustan tanto. Quizá Nagelsmann vea otros tipos de jugadores, como Havertz o Woltemade. Pero no puede pasar por alto a Undav, porque marca goles».
Selección alemana: estadísticas de rendimiento de los delanteros alemanes
Nombre
Partidos jugados
Goles
Asistencias
Minutos
Deniz Undav
38
23
13
2921
Kai Havertz
14
3
2
524
Serge Gnabry
34
10
10
1846
Nick Woltemade
48
11
5
3017
Leroy Sané
35
6
8
2746
Florian Wirtz
41
6
9
2963
Kevin Schade
32
7
3
2500