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«El 80 % de los aficionados del Tottenham pensaba que el equipo empataría ese partido»: Gus Poyet conoce la mentalidad del club y le ve con pocas opciones de clasificarse para Europa
Dos 17.º puestos consecutivos para el Tottenham
Hubo que esperar siete partidos para sumar los primeros tres puntos, en otro mal arranque. Se gastó mucho dinero en el último mercado de fichajes para tratar de poner fin a las dificultades recientes y recuperar el impulso.
Tras terminar dos temporadas consecutivas en 17.ª posición, con el temor al descenso presente en distintos momentos, el Tottenham está desesperado por recuperar su sitio entre los célebres «seis grandes».
De Zerbi lo llevó a la permanencia la temporada pasada, y el enigmático italiano era considerado la persona ideal para elevar el nivel de rendimiento. Es un entrenador exigente y espera que todo el mundo adopte su forma de pensar.
Durante un tiempo, pareció que el deterioro se había enquistado hasta tal punto que incluso al exentrenador del Brighton le costaría revertirlo. La afición del Tottenham se ha acostumbrado a ver a su equipo fallar en conjunto.
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Davies calmó los nervios con un gol en los últimos minutos ante el Coventry
La ventaja lograda en la primera parte, que les había dado James Maddison, se esfumó ante el Coventry apenas cuatro minutos después de la reanudación. Omar Marmoush volvió a adelantar a los locales en el Tottenham Hotspur Stadium, pero los nervios no desaparecieron.
Poyet duda de que muchos de los presentes en ese espectacular estadio esperaran volver a saborear la victoria, que Ben Davies acabó asegurando en el minuto 96 con un disparo que se coló entre las manos del portero del Coventry, Carl Rushworth.
¿Puede el Tottenham convertirse en aspirante a un título europeo esta temporada?
Preguntado si el Tottenham, que está a solo seis puntos del Liverpool, quinto, puede dar un paso adelante y meterse en la lucha por las plazas europeas, Poyet, que habló en colaboración con Gambling.com, el portal de referencia para encontrar sitios de casino, declaró a GOAL: «Creo que es demasiado pronto. No me atrevería a afirmarlo».
«Creo que el Tottenham necesita que esta sea una temporada de recuperación: acabar en la mitad superior de la tabla, asimilar la identidad de Roberto de Zerbi, hacerse más fuerte mentalmente como grupo y dejar de pensar siempre en la posibilidad de perder para salir al campo pensando en la posibilidad de ganar. Así que es un año de transición».
«Pero, evidentemente, con el dinero que han gastado, tienen que estar entre los diez primeros y, si es posible, clasificarse para una competición europea. Pero, teniendo en cuenta lo que ha pasado en los dos últimos años y cómo han empezado esta temporada, no les exigiría ahora acabar entre los seis primeros o algo así. No, intento ser realista. Siempre soy realista e intento ser justo».
«Al principio de la temporada era difícil hacer un pronóstico porque, vale, habían gastado mucho, tienen un entrenador muy bueno y podías pensar que quizá sí. Pero después de ver los primeros partidos, incluso contra el Coventry, en los últimos diez minutos, cuando ganaban 2-1, te diría, porque conozco a la afición del Tottenham, que el 80 % del estadio estaba pensando: “Vamos a empatar este partido. Seguro al 100 %”. Se notaba».
«Así que, cuando Davies marcó, de alguna manera, porque no entiendo cómo lo hizo, fue como decir: “Ah, muchísimas gracias”. Tienen que dejar atrás esa mentalidad, y el Coventry fue el primer paso, que es importante».
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Calendario del Tottenham 2026-27: Tres partidos antes del próximo parón
El Tottenham ha salido de los puestos de descenso y ha escalado hasta la 17.ª posición de la tabla. Está claro que De Zerbi y compañía aún tienen mucho trabajo por delante, pero una mitad del norte de Londres ha recuperado cierto optimismo.
El reto ahora es rendir con mayor regularidad, con tres partidos más para el Tottenham antes del parón de selecciones de noviembre. El sábado se medirá en Stamford Bridge a su viejo rival, el Chelsea, antes de recibir al Crystal Palace y viajar a Elland Road para enfrentarse al Leeds.
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