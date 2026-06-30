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«¡El 60 % de sus goles los han marcado así!» - Jürgen Klopp critica al Arsenal tras el gol anulado a Alemania en la sorpresa ante Paraguay en el Mundial
Los equipos sudamericanos menos favoritos dan la sorpresa ante los grandes
Alemania cayó eliminada tras perder en los penaltis ante la modesta Paraguay en dieciseisavos. Julio Enciso abrió el marcador de cabeza en la primera parte, y Kai Havertz igualó tras un centro de Florian Wirtz. En la prórroga, Jonathan Tah creyó anotar el gol del triunfo con un potente cabezazo, pero el árbitro lo anuló de forma polémica por una supuesta falta sobre el portero Orlando Gill, lo que llevó el partido a los penaltis.
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Klopp critica la falta de coherencia en el arbitraje
El gol de cabeza anulado en la prórroga enfureció al equipo alemán y generó duras críticas de los comentaristas. Durante su análisis en Magenta TV, Klopp aprovechó la polémica para destacar el arbitraje, a su juicio indulgente, del que suelen disfrutar sus antiguos rivales de la Premier League.
Klopp declaró: «Si el gol es ilegal, entonces el Arsenal no será campeón de Inglaterra. Han marcado el 60 % de sus goles de esa manera. Ganamos cuando el balón entra, así que esto es brutal. Hay cosas peores que perder, pero se nos rompió el sueño. Fue dramático. Hay 500 000 formas de ganar; solo hay que encontrar una».
Havertz se disculpa por el fracaso
Es la primera vezque Alemania cae en penaltis en un Mundial, tras cuatro triunfos previos. La decisión táctica de Klopp fue clave: el Arsenal batió récords en la Premier 2025-26, liderando con 19 goles de esquina —más de una cuarta parte de sus 71 tantos— y ganando el título.
Mientras el seleccionador Julian Nagelsmann se mostraba furioso en la banda, Havertz asumió con valentía su responsabilidad tras fallar el primer penalti: «Es mi segundo Mundial y ya hemos fallado dos veces seguidas en pasar de ronda. Pido disculpas.
Todos estamos muy decepcionados. Teníamos grandes planes para este Mundial y volver a fallar duele. El equipo lo intentó todo; nos anularon un gol y, ante un rival muy fuerte, costó crear ocasiones y mantener el ritmo.
«Paraguay se defendió muy atrás y nos costó mucho. Intentamos abrir por las bandas, pero no funcionó. No merecíamos ganar».
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Paraguay pone la mirada en Filadelfia
Paraguay avanza a los octavos de final en Filadelfia, donde enfrentará a Francia o Suecia. Mientras, Alemania, eliminada de nuevo, analiza su futuro y podría cambiar a su técnico. Con una posible reconstrucción del plantel, los teutones deben mejorar su ataque antes del próximo ciclo de eliminatorias.