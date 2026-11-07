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krosche milanGetty Images
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Eintracht Frankfurt: Krosche se despide y es nombrado miembro vitalicio del club; a partir del 1 de enero trabajará para el Milan

AC Milán

El directivo alemán, próximo a incorporarse al Milan, ha sido nombrado miembro vitalicio del Eintracht Frankfurt.

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Markus Krosche está a un paso de asumir el cargo de Head of Football del Milan. El directivo alemán es la apuesta de Gerry Cardinale para reforzar la estructura directiva del club de la calle Aldo Rossi. El máximo responsable de Red Bird valora tanto la visión a largo plazo como la metodología que el directivo alemán de 46 años ha desarrollado a lo largo de su carrera.

  • Nombrado miembro vitalicio

    Cinco años de grandes éxitos y objetivos cumplidos, como la conquista de la Europa League en 2022 y el tercer puesto en 2025, no se olvidan tan fácilmente. En el caso de Markus Krosche y del Eintracht de Fráncfort, incluso se puede decir que nunca. En el perfil de X del club alemán apareció el anuncio del nombramiento del directivo alemán de 46 años como miembro vitalicio. Una cena en Paderborn, en casa de Krosche, con todos los asistentes del directivo y algunos miembros del consejo de administración para sellar una despedida sentida y respetuosa con la historia que escribieron juntos.

  • En vigor desde el 1 de enero

    Según las últimas informaciones, ya se está redactando el contrato que vinculará a Krosche con el Milan durante los próximos tres años. Krosche, ya ex del Eintracht de Fráncfort, comenzará a trabajar con el Milan a partir del 1 de enero, pero estas semanas ya tendrá un papel central en la actividad del club, con el análisis de la plantilla y de las necesidades en el mercado de fichajes.

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