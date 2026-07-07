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FBL-WC-2026-MATCH95-ARG-EGYAFP

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Egipto, Ziko es contundente: «Árbitro parcial. El Mundial está amañado a favor de Argentina; enhorabuena, ya han ganado: todo está planeado»

Argentina vs Egipto
Argentina
Egipto
World Cup

Mostafa Ziko no se lo traga. El delantero egipcio arremetió contra el árbitro François Letexier tras la derrota ante Argentina: «No es justo, no hay nada más que añadir. El árbitro no ha sido justo. Ha robado el esfuerzo de toda una nación desde el principio. Este Mundial está amañado a favor de Argentina; felicidades, ya se ganaron el título: todo está planeado».

  • A continuación, añade: «Pido disculpas a nuestros aficionados; queríamos hacerles felices, pero no lo hemos conseguido. Sin embargo, no ha sido culpa nuestra, sino del árbitro. Gracias al pueblo egipcio y enhorabuena a Argentina por ganar el Mundial».

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