Egipto presenta una reclamación oficial ante la FIFA: solicita la exclusión del árbitro Letexier del Mundial

Egipto no se queda de brazos cruzados y presenta un recurso. Según informa el diario español AS, la Federación Egipcia de Fútbol ha presentado una reclamación ante la FIFA tras la derrota por 3-2 sufrida por Egipto ante Argentina en los octavos de final del Mundial. La queja apunta al árbitro francés François Letexier y a sus asistentes Cyril Mugnier y Mehdi Rahmouni. El presidente de la federación, Hany Abo Rida, pide investigar las decisiones que perjudicaron a los Faraones y apartar al trío arbitral del resto del torneo.