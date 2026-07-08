Egipto no se queda de brazos cruzados y presenta un recurso. Según informa el diario español AS, la Federación Egipcia de Fútbol ha presentado una reclamación ante la FIFA tras la derrota por 3-2 sufrida por Egipto ante Argentina en los octavos de final del Mundial. La queja apunta al árbitro francés François Letexier y a sus asistentes Cyril Mugnier y Mehdi Rahmouni. El presidente de la federación, Hany Abo Rida, pide investigar las decisiones que perjudicaron a los Faraones y apartar al trío arbitral del resto del torneo.
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Egipto presenta una reclamación oficial ante la FIFA: solicita la exclusión del árbitro Letexier del Mundial
LAS DECISIONES EN EL PUNTO DE MIRA
La queja se centra en el gol anulado a Mostafa Ziko (58') por una falta inicial de un jugador egipcio, confirmada por el VAR, y en una posible falta sobre Mohamed Salah en el área argentina antes del tercer gol de la Albiceleste (90+2). «Éramos el mejor equipo», declaró Hossam Hassan a beIN Sports. «Lo que ha pasado no ha sido ni justo ni correcto; nos han anulado uno de nuestros goles y no sabemos por qué».
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