La Federación Egipcia de Fútbol (EFA) rompió su silencio tras la polémica derrota 3-2 de Egipto ante Argentina en octavos del Mundial. Pese a ir 2-0 arriba, los Faraones cayeron cuando Enzo Fernández anotó en el 92’. Las críticas se centran en el arbitraje y fallos del VAR.

En un comunicado, la EFA afirmó: «No podemos permanecer en silencio ante las decisiones arbitrales ni ante el uso inadecuado del VAR. Varias jugadas clave generaron serias dudas sobre la coherencia y la imparcialidad de las decisiones que influyeron directamente en el partido».

La federación subrayó la indignación internacional y añadió: «Expertos y analistas locales y mundiales han señalado incidentes arbitrales polémicos y decisivos. Esto reitera la necesidad de mantener los más altos estándares de integridad, imparcialidad y transparencia en el arbitraje, sobre todo en una competición de la envergadura de la Copa del Mundo de la FIFA 2026».