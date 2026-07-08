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Egipto «no puede quedarse callado» tras perder con Argentina, y la Federación Egipcia de Fútbol critica con dureza las decisiones arbitrales tras la eliminación del Mundial
La EFA exige responsabilidades por los fallos del VAR.
La Federación Egipcia de Fútbol (EFA) rompió su silencio tras la polémica derrota 3-2 de Egipto ante Argentina en octavos del Mundial. Pese a ir 2-0 arriba, los Faraones cayeron cuando Enzo Fernández anotó en el 92’. Las críticas se centran en el arbitraje y fallos del VAR.
En un comunicado, la EFA afirmó: «No podemos permanecer en silencio ante las decisiones arbitrales ni ante el uso inadecuado del VAR. Varias jugadas clave generaron serias dudas sobre la coherencia y la imparcialidad de las decisiones que influyeron directamente en el partido».
La federación subrayó la indignación internacional y añadió: «Expertos y analistas locales y mundiales han señalado incidentes arbitrales polémicos y decisivos. Esto reitera la necesidad de mantener los más altos estándares de integridad, imparcialidad y transparencia en el arbitraje, sobre todo en una competición de la envergadura de la Copa del Mundo de la FIFA 2026».
- Getty Images Sport
En defensa de los derechos de los faraones
La EFA afirmó que no se puede ignorar el trato recibido por la selección nacional en Estados Unidos. Considera que sus jugadores no tuvieron igualdad de condiciones y señala dos incidentes arbitrales clave: la anulación de un gol, revisado por el VAR, que analistas calificaron como «intervención excesiva», y una falta de Alexis Mac Allister previa al gol de Enzo Fernández que no se sancionó.
«El fútbol egipcio siempre ha respetado el juego limpio y la integridad. Esos principios exigen igualdad para todos los equipos», indica el comunicado. «Lo ocurrido ha generado frustración entre jugadores, cuerpo técnico y aficionados, que esperaban un arbitraje impecable en el mayor escenario del fútbol».
El comunicado concluye con una promesa a los aficionados: «Defender los derechos e intereses de la selección egipcia no es un asunto que pueda ignorarse. Es una responsabilidad que asumimos con convicción. Cada jugador y cada aficionado merece justicia, respeto y una aplicación equitativa de las reglas».
Hossam Hassan denuncia una «injusticia» y un sesgo a favor de Messi
La postura oficial de la EFA llega tras una acalorada rueda de prensa del seleccionador Hossam Hassan, quien afirmó que factores externos mantuvieron a Lionel Messi y a los campeones en el torneo.
«Jugamos mejor que los campeones, pero el resultado se vio influido por factores internos y externos», afirmó Hassan. «Quizá querían mantener al campeón del mundo en la competición. Quizá querían que Messi siguiera en liza. No vimos respeto ni juego limpio: anularon un penalti por una supuesta falta a Mo Salah que ni siquiera revisó el VAR, y también cancelaron nuestro segundo gol de forma sorprendente».
«Me gustaría decir “Mala suerte”, pero nos han tratado injustamente», concluyó Hassan, visiblemente afectado por la eliminación.
- AFP
La racha histórica de Egipto llega a su fin mientras Argentina, actual campeona, sigue avanzando
La dolorosa derrota eliminó a Egipto del Mundial tras alcanzar por primera vez los octavos de final —sin contar 1934, con solo 16 equipos—, en su cuarta participación. Argentina, vigente campeona, avanza a cuartos y se medirá a Suiza, que eliminó a Colombia en los penaltis.
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