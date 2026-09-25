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¡Efecto Zinedine Zidane! Por qué el nuevo seleccionador de Francia ya está batiendo récords antes de su primer partido
Un debut legendario en Izmit
Zidane por fin está listo para debutar como seleccionador de la selección francesa. El icónico excentrocampista dirigirá a Francia por primera vez este viernes, cuando viaje a Izmit para enfrentarse a Turquía en la Liga de Naciones.
Este acontecimiento histórico está generando una enorme expectación en todo el país, especialmente entre las cadenas de televisión. Después de relevar oficialmente a Didier Deschamps en julio, se considera que la llegada de Zidane impulsará enormemente el atractivo público de la selección nacional.
Después de una campaña del Mundial de 2026 que fue emitida por la cadena rival M6, el canal de televisión francés TF1emitirá el crucial partido del viernes. Los directivos de la cadena están absolutamente encantados de volver a tener a la selección en sus pantallas para un momento tan histórico.
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Las cadenas apuestan por el efecto Zizou
TF1 está extremadamente confiada en que el nombramiento de la leyenda del Real Madrid provocará un importante aumento de la audiencia. La cadena cree que la enorme curiosidad en torno al enfoque táctico de Zidane atraerá a millones de espectadores. Julien Millereux, director de deportes de TF1, explicó recientemente las altas expectativas de la cadena a la publicación francesa L'Equipe.
"Con diez partidos al año, la selección francesa sigue siendo nuestro hilo conductor, con la culminación en la Eurocopa 2028", afirmó. "Ya hemos visto el efecto Zidane a través de la curiosidad generada desde el anuncio oficial de su llegada en julio. Hay una expectativa real entre el público. Obviamente, esperamos que esto tenga un impacto en la audiencia de Francia al comenzar un nuevo capítulo de su historia en TF1."
Pasar página con Deschamps
La nueva ola de expectación en torno al nombramiento de Zidane es un bienvenido cambio de ritmo tanto para las cadenas de televisión como para la Federación Francesa de Fútbol. Durante los últimos meses de la era Deschamps, el interés del público por la selección francesa de fútbol había seguido una trayectoria claramente descendente.
El pasado otoño, las cifras de audiencia de Francia llegaron incluso a quedar por detrás de las de la selección francesa de rugby. Esa caída inédita de los índices de audiencia provocó una gran preocupación entre bastidores en TF1. Sin embargo, el panorama mediático ha cambiado rápidamente desde que Zidane tomó las riendas. El pasado domingo, el popular programa francés de fútbol Telefootregistró su mejor audiencia del año con una edición especial dedicada íntegramente al nuevo equipo de Zidane.
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Turquía pone a prueba a la renovada Francia
Todas las miradas estarán ahora puestas en el partido del viernes para ver si este renovado entusiasmo se traduce en audiencias televisivas de récord. Mientras los ejecutivos siguen de cerca las cifras de audiencia, Zidane estará totalmente centrado en lograr una victoria en su primer partido al mando.
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