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¡Efecto dominó desastroso! Cómo se vinieron abajo en el caos del último día de mercado los acuerdos de Chelsea, Mónaco y Everton
El efecto dominó de varios clubes se derrumba
Una de las sagas más caóticas del último día de mercado en la historia reciente del fútbol vio cómo una compleja secuencia de traspasos en la que estaban implicados Chelsea, Mónaco, Everton y Manchester City se vino abajo de forma dramática. La red de negociaciones comenzó cuando el Mónaco buscaba resolver un problema de deuda y liberar una plaza de extracomunitario en la plantilla para fichar al centrocampista mexicano Erik Lira.
El Mónaco acordó inicialmente vender al delantero Folarin Balogun al Everton, pero las dudas durante el reconocimiento médico hicieron que la operación se estancara. Al percibir una oportunidad, el Chelsea llegó a un acuerdo por el centrocampista del Mónaco Lamine Camara como sustituto de Enzo Fernandez, que se marchaba al Manchester City en una operación récord de la Premier League.
Sin embargo, los giros posteriores en las negociaciones provocaron que todo el entramado entre varios clubes se desmoronara antes de la hora límite final.
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La fallida búsqueda de un delantero por parte del Everton
Después de que la operación por Balogun encontrara obstáculos, el Everton centró su atención en el delantero del Manchester United Joshua Zirkzee. Cuando el United se negó a autorizar la salida de Zirkzee, los toffees regresaron a Mónaco para renegociar unas condiciones económicas bajas por Balogun mientras se agotaba el tiempo.
El Mónaco prefería vender a Balogun antes que a Camara, lo que llevó al conjunto de la Ligue 1 a cancelar el traspaso acordado de Camara al Chelsea. A pesar de quedarse de repente sin Camara, el Chelsea optó por respetar su acuerdo con el Manchester City y permitió que Fernandez completara su salida sin asegurar un sustituto directo.
El desenlace final se produjo cuando Balogun decidió no fichar por el Everton tras el drama del reconocimiento médico y abandonó las instalaciones de entrenamiento sin firmar un contrato.
Consecuencias de gran alcance para todos
La dramática secuencia de acontecimientos dejó a casi todos los clubes implicados en una posición operativa complicada. El Mónaco mantuvo tanto a Balogun como a Camara, sin lograr recaudar el capital que pretendía ni liberar la plaza de extracomunitario necesaria para fichar a Lira, lo que bloqueó por completo la llegada del centrocampista mexicano.
El Chelsea completó la venta récord de Fernandez al Manchester City, pero se quedó sin su principal objetivo para el centro del campo. Mientras tanto, el Everton se quedó sin Balogun y sin Zirkzee.
Después de haber vendido ya a Beto a la Fiorentina anteriormente en el mercado, el Everton se quedó con Thierno Barry como su único delantero centro sénior reconocido.
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Consecuencias en la plantilla y próximos pasos
Con el mercado de fichajes ya oficialmente cerrado, los clubes afectados deben gestionar las consecuencias inmediatas del caos del último día de mercado. Los entrenadores deben integrar las opciones de las que ya disponen y reorganizar las jerarquías de sus plantillas tras las operaciones fallidas.
El Mónaco tratará de volver a implicar a su plantilla actual mientras gestiona sus limitaciones de inscripción de jugadores extracomunitarios. El Chelsea debe adaptar internamente su configuración en el centro del campo tras la salida de alto perfil de Fernandez.
El Everton afronta un periodo complicado, con una gran dependencia de Barry para liderar su línea de ataque mientras se reanudan los compromisos nacionales.
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