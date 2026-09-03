Una de las sagas más caóticas del último día de mercado en la historia reciente del fútbol vio cómo una compleja secuencia de traspasos en la que estaban implicados Chelsea, Mónaco, Everton y Manchester City se vino abajo de forma dramática. La red de negociaciones comenzó cuando el Mónaco buscaba resolver un problema de deuda y liberar una plaza de extracomunitario en la plantilla para fichar al centrocampista mexicano Erik Lira.

El Mónaco acordó inicialmente vender al delantero Folarin Balogun al Everton, pero las dudas durante el reconocimiento médico hicieron que la operación se estancara. Al percibir una oportunidad, el Chelsea llegó a un acuerdo por el centrocampista del Mónaco Lamine Camara como sustituto de Enzo Fernandez, que se marchaba al Manchester City en una operación récord de la Premier League.

Sin embargo, los giros posteriores en las negociaciones provocaron que todo el entramado entre varios clubes se desmoronara antes de la hora límite final.







