Camavinga vivió una noche difícil: el Real Madrid cayó eliminado en cuartos de final de la Liga de Campeones ante el Bayern de Múnich. El Madrid perdió 4-3 en el Allianz Arena y 6-4 en el global de la eliminatoria. El centrocampista francés fue expulsado en los últimos minutos, dejando a su equipo con diez en un momento clave.

Con un hombre más, el Bayern aprovechó para marcar dos goles en los últimos minutos, obra de Luis Díaz y Michael Olise, y sellar su pase a semifinales. Tras el partido, la expulsión acaparó las críticas de la prensa española, que culpó a la falta de disciplina de Camavinga de desorganizar la defensa madridista en su momento más delicado.