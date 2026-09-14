Edu se ha incorporado oficialmente al Levski Sofía como parte de un consejo de administración de cinco miembros nombrado recientemente. El movimiento llega como una gran sorpresa tras su reciente salida del Nottingham Forest a principios de este mes, tal y como informó el Daily Mail.

El club ha reestructurado por completo su jerarquía, incorporando a Edu junto a Claudio Pracownik, Felipe Berliner, Matthew Cherry y el actual director ejecutivo Daniel Borimirov. Aunque su función exacta sigue sin especificarse, el consejo elegirá a un presidente y a un director ejecutivo en una próxima reunión para definir las responsabilidades.