Edu, brutalmente DESPEDIDO por el Nottingham Forest como director deportivo, pone fin a su desafortunada etapa tras su salida del Arsenal

Aunque su etapa en East Midlands fue un fracaso, Edu sigue contando con un impresionante currículum que lo convierte en una opción atractiva para clubes de todo el mundo. Disfrutó de un gran éxito en el Corinthians, donde fue una figura clave durante su triunfo en la Copa Libertadores de 2012 y la conquista del título del Brasileirao en 2015, antes de pasar a desempeñar el cargo de coordinador técnico en la federación brasileña.

Durante su etapa con la selección nacional, contribuyó a la victoria de la Selecao en la Copa América de 2019. Este éxito allanó el camino para su fichaje por su antiguo club, el Arsenal, donde pasó cinco años como director técnico, supervisando una transformación total de la plantilla junto a Mikel Arteta antes de su desafortunada decisión de unirse al proyecto multiclub del Forest.