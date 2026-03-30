Edouard Mendy arremete contra la CAF por «perjudicar» al fútbol africano en una respuesta mordaz tras la retirada del título de la Copa Africana de Naciones a Senegal

Al destacar la disparidad entre la gestión deportiva africana y la de otros grandes continentes, sugirió que el statu quo actual está impidiendo que la región alcance una verdadera paridad deportiva.

«Hoy en día no podemos gozar del respeto que suscitan la Eurocopa o la Copa América, precisamente porque no contamos con organismos sólidos que sitúen nuestra competición en el lugar que le corresponde», añadió. También señaló el aplazamiento de última hora del torneo femenino como una prueba más del fracaso sistémico.

«Nos quejamos de muchas cosas, de que la Copa Africana de Naciones no tiene el estatus que se merece, pero creo que deberíamos empezar por hacer autocrítica y evaluar a nuestros organismos de gobierno. Aquí están sucediendo cosas que no ocurrirían en otras confederaciones», añadió.