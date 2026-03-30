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Edouard Mendy arremete contra la CAF por «perjudicar» al fútbol africano en una respuesta mordaz tras la retirada del título de la Copa Africana de Naciones a Senegal
Mendy arremete contra el organismo rector
Según informa RMC Sport, Mendy no se mordió la lengua al dirigirse a los medios de comunicación antes de un partido amistoso contra Gambia. Expresó su profunda frustración dos semanas después de que el tribunal de apelación anulara la victoria final de Senegal por 1-0 contra Marruecos. La decisión, que otorgó a la selección norteafricana una victoria por incomparecencia meses después de que concluyera el torneo, ha dejado un regusto amargo. El portero del Al-Ahli ya había insinuado su descontento tras un reciente partido contra Perú en el Stade de France, donde afirmó que el organismo rector avanzaba más lentamente que el deporte en África. El lunes, profundizó en esas ideas.
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La reputación del fútbol africano está en juego
El jugador, de 32 años, argumentó que la falta de estándares profesionales impide que el torneo goce de reconocimiento mundial. Hizo una crítica mordaz del liderazgo y su impacto en la imagen del fútbol. Mendy afirmó con rotundidad: «Creo que, por desgracia, se ha convertido en algo habitual en nuestro continente que la CAF no esté a la altura de las expectativas. Y, lamentablemente, como he dicho, es el fútbol africano el que sale perjudicado. Cuando digo que el fútbol africano avanza más rápido que los organismos rectores, es porque hoy en día vemos a jugadores africanos en los mejores clubes del mundo, ganando trofeos, representando al continente y lo mejor que se hace aquí. Pero un puñado de personas está echando por tierra todo este trabajo».
Comparación con la Eurocopa y la Copa América
Al destacar la disparidad entre la gestión deportiva africana y la de otros grandes continentes, sugirió que el statu quo actual está impidiendo que la región alcance una verdadera paridad deportiva.
«Hoy en día no podemos gozar del respeto que suscitan la Eurocopa o la Copa América, precisamente porque no contamos con organismos sólidos que sitúen nuestra competición en el lugar que le corresponde», añadió. También señaló el aplazamiento de última hora del torneo femenino como una prueba más del fracaso sistémico.
«Nos quejamos de muchas cosas, de que la Copa Africana de Naciones no tiene el estatus que se merece, pero creo que deberíamos empezar por hacer autocrítica y evaluar a nuestros organismos de gobierno. Aquí están sucediendo cosas que no ocurrirían en otras confederaciones», añadió.
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El Tribunal de Arbitraje decidirá su destino
Mientras el portero se centra en el daño a su reputación, la Federación Senegalesa de Fútbol ha llevado oficialmente el asunto ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS). Los Leones de Teranga se mantienen firmes en que su victoria sobre el terreno de juego debe mantenerse a pesar de los tecnicismos citados por los árbitros. El presidente del organismo rector, Patrice Motsepe, se ha pronunciado recientemente sobre la tensión. Motsepe confirmó que acatarán el veredicto judicial, afirmando: «Respetaremos la decisión del TAS». Sin embargo, la fecha para una resolución definitiva sigue sin estar clara, lo que deja el destino de la copa en un limbo sin precedentes mientras ambas naciones esperan una aclaración.