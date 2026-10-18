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Watford v Sheffield United - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Traducido por

Edoardo Bove: «¿Volver a Italia? En el futuro, ¿por qué no?»

E. Bove
Fiorentina
Roma

El excentrocampista de la Roma y la Fiorentina habla durante la presentación del docufilm «En un latido».

Edoardo Bove, centrocampista del Watford y exjugador de la Roma y la Fiorentina, habla durante la presentación del documental "In un battito", que cuenta su historia, en el Festival de Cine de Roma. Al responder a una pregunta sobre su posible regreso a Italia si cambiaran las normas sobre la habilitación deportiva, afirma: «¿Volver a Italia? En el futuro, ¿por qué no? Estoy feliz donde estoy ahora. Uno de mis objetivos era jugar en el extranjero, pero no puedo ocultar que sigo la liga italiana y que sigo vinculado a la Roma y a Italia. Por ahora estoy feliz donde estoy, pero al mismo tiempo no quiero cerrar ninguna puerta».

  • El jugador nacido en 2002 añade, según informa la ANSA: "Mi sueño era volver a jugar al fútbol y lo estoy logrando en Inglaterra. Mi corazón me ha jugado una mala pasada, pero volver al Olímpico fue emocionante, al igual que recibir un cariño que no sentía que mereciera por lo que había hecho en el campo. Pero los aficionados de la Roma también son así, van más allá de los resultados".


    Por último, sobre el proyecto de ley que lleva su nombre: "En enero debería incluirse en el calendario. No es una ley sobre el deporte, sino sobre lo que ocurre en Italia, porque muchas personas no pueden intervenir o tienen miedo. Es una ley transversal y confío en que se apruebe".



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