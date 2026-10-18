Edoardo Bove: «¿Volver a Italia? En el futuro, ¿por qué no?»

El jugador nacido en 2002 añade, según informa la ANSA: "Mi sueño era volver a jugar al fútbol y lo estoy logrando en Inglaterra. Mi corazón me ha jugado una mala pasada, pero volver al Olímpico fue emocionante, al igual que recibir un cariño que no sentía que mereciera por lo que había hecho en el campo. Pero los aficionados de la Roma también son así, van más allá de los resultados".





Por último, sobre el proyecto de ley que lleva su nombre: "En enero debería incluirse en el calendario. No es una ley sobre el deporte, sino sobre lo que ocurre en Italia, porque muchas personas no pueden intervenir o tienen miedo. Es una ley transversal y confío en que se apruebe".







