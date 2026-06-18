AFP
Traducido por
Edinson Cavani acepta la rescisión de su contrato con el Boca Juniors, pero el exdelantero del Manchester United no piensa retirarse a los 39 años
Los problemas crónicos de espalda obligan a una separación amistosa
Según Ole, las persistentes lesiones de espalda llevaron a ambas partes a acordar una separación sin indemnización. En los últimos meses, la disponibilidad del veterano delantero se ha reducido drásticamente, limitando su impacto con la camiseta azul y dorada.
Cavani solo jugó dos partidos esta temporada sin anotar, afectado por lumbago agudo y hernia discal. A pesar de una microcirugía en la espalda al inicio del torneo, las exigencias físicas del fútbol argentino resultaron insostenibles para el jugador de 39 años.
- Getty Images Sport
Cavani mira más allá de Buenos Aires
A pesar de la rescisión de su contrato, Cavani no piensa retirarse. Fuentes cercanas aseguran que busca un entorno que se adapte mejor a su estado físico.
«Se siente bien y tiene ganas de seguir; esta rescisión no significa retiro», afirmó uno de sus representantes. Mientras planea su siguiente movimiento, el delantero combinará sus últimos días como jugador con la gestión de su marca de vinos de alta gama, Cavani Wines, lanzada en 2024.
Desaparición de trofeos en Argentina
Cavani deja el equipo más legendario de Sudamérica sin ganar títulos. Es la segunda vez que gestiona su contrato por su cuenta: ya pagó 1,3 millones de libras para rescindir con el Valencia.
Antes de su paso por Argentina, el uruguayo brilló en Europa: comenzó en el Palermo en 2007 y luego fue goleador con Nápoles y París Saint-Germain, donde ganó seis Ligue 1. En 2020 fichó por el Manchester United y marcó 19 goles en 59 partidos.
- AFP
El Matador sigue siendo peligroso
En el ámbito internacional, el legado de Cavani se mantiene sólido: es uno de los delanteros más letales en la historia del fútbol sudamericano. Conocido como «El Matador», marcó 58 goles en 136 partidos con Uruguay y es el segundo máximo goleador de su país.
Con la selección ganó la Copa América 2011 y alcanzó las semifinales del Mundial 2010. Aunque se retiró de la selección en 2022, su olfato goleador sigue atrayendo a clubes mientras se mantiene como agente libre.