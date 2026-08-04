Edin Dzeko amplía su etapa en el Schalke más allá de su 41º cumpleaños tras devolver al club a la Bundesliga

En declaraciones a los medios oficiales del club tras firmar el nuevo contrato, Dzeko expresó su alegría por continuar su trayectoria con el Schalke en la máxima categoría del fútbol alemán.

Al hablar del ascenso y de su ambición intacta, Dzeko explicó: "Desde mi llegada al Schalke en invierno, he formado parte de un equipo fantástico y he vivido el increíble apoyo de la afición. Ascender a la Bundesliga está entre los momentos más destacados de mi carrera. Fue increíble.

"El fútbol me ha hecho feliz y me ha impulsado durante toda mi vida. Sigo con hambre y quiero ayudar también a nuestro equipo en la Bundesliga".