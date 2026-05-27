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Ederson habría alcanzado un acuerdo personal con el Manchester United y habría detenido las conversaciones con otros clubes para cerrar su fichaje por Old Trafford
Avance en las condiciones personales de los Red Devils
La búsqueda de refuerzos para el centro del campo del Manchester United avanza tras llegar a un acuerdo personal con Ederson, según Fabrizio Romano. El mediocampista de 26 años, objetivo del club desde hace tiempo, ha pausado las conversaciones con otros equipos para priorizar su fichaje por los ‘Red Devils’.
Según el periodista, el centrocampista ha «suspendido todas las conversaciones con otros clubes» para centrarse en los ‘Red Devils’. Ahora la pelota está en el tejado del United, que negocia con el Atalanta un acuerdo que satisfaga a todas las partes.
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Las negociaciones llegan a su fase final
Los términos personales ya están acordados, pero los clubes aún definen el precio final del traspaso. Desde hace semanas, Atalanta y Manchester United negocian un paquete de 45 millones de euros (39 millones de libras/52 millones de dólares) y buscan cerrar el trato pronto. El acuerdo seguiría el modelo del traspaso de Rasmus Hojlund, con un pago base más variables por objetivos.
El club italiano, eliminado de la próxima Champions, autorizaría la venta para reinvertir en la plantilla este verano.
Palladino confirma que se están manteniendo conversaciones concretas
Las especulaciones sobre el futuro del centrocampista alcanzaron su punto álgido este fin de semana, cuando no fue incluido en el once inicial para el último partido de liga del Atalanta. Tras el 1-1 contra la Fiorentina, el técnico del Atalanta, Raffaele Palladino, admitió: «Ederson no ha jugado hoy porque hay negociaciones concretas con un club de primera línea». Aunque no nombró al United, el acuerdo personal del jugador con los Red Devils hace evidente su próximo destino.
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Carrick se lleva a su hombre
El fichaje de Ederson sería un gran éxito para Michael Carrick, recién confirmado como entrenador del club. Tras devolver al equipo a la Liga de Campeones, el excentrocampista del United quiere reforzar el mediocampo con un jugador que aporte estabilidad defensiva y presión intensa. El perfil de Ederson encaja a la perfección con el sistema de Carrick.
Ederson, que ha jugado 41 partidos esta temporada y es uno de los más regulares de la Serie A, aportaría la eficacia en la recuperación del balón que Carrick busca para competir al máximo nivel en Europa.