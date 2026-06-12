Eder Militão opina sobre el regreso de José Mourinho al Real Madrid

Al hablar sobre el regreso del emblemático entrenador, Militão declaró a SportyBet: «Es un gran entrenador. Tengo ganas de que llegue la próxima temporada. La vida tiene altibajos, pero lo importante es estar bien mentalmente. Si tienes la cabeza en su sitio y te va bien con tu familia, todo fluye mejor».

Sobre su lesión, explicó: «Sentí algo raro al girarme para rematar un centro.

Al principio no parecía grave. Fui al vestuario, me hicieron unas pruebas y no se detectó nada claro. Luego llegó el diagnóstico. Obviamente, tener tantas lesiones te afecta psicológicamente, pero también te da experiencia. Antes era un jugador muy explosivo; ahora tengo más madurez y no dependo tanto de la velocidad».