Getty
Traducido por
Eder Militão opina sobre el regreso de José Mourinho al Real Madrid
Mourinho se asegura su regreso al Madrid
Florentino Pérez cumplió su promesa y devolvió al técnico de 63 años al Bernabéu con un contrato hasta 2029 tras la salida de Álvaro Arbeloa. Es un regreso sensacional para el portugués, que dejó el Madrid hace 13 años tras tres temporadas.
El Madrid pagó 15 millones de euros al Benfica para liberarlo, y el técnico empezará a trabajar el mes que viene. Mientras tanto, Militão afronta cinco meses de rehabilitación tras operarse el tendón proximal de la pierna izquierda, lesionado en abril.
- AFP
Militão habla sobre su lesión y el cambio en el cuerpo técnico
Al hablar sobre el regreso del emblemático entrenador, Militão declaró a SportyBet: «Es un gran entrenador. Tengo ganas de que llegue la próxima temporada. La vida tiene altibajos, pero lo importante es estar bien mentalmente. Si tienes la cabeza en su sitio y te va bien con tu familia, todo fluye mejor».
Sobre su lesión, explicó: «Sentí algo raro al girarme para rematar un centro.
Al principio no parecía grave. Fui al vestuario, me hicieron unas pruebas y no se detectó nada claro. Luego llegó el diagnóstico. Obviamente, tener tantas lesiones te afecta psicológicamente, pero también te da experiencia. Antes era un jugador muy explosivo; ahora tengo más madurez y no dependo tanto de la velocidad».
Aumenta la presión sobre el jefe
Mourinho regresa a la capital española para revivir a un equipo que lleva dos temporadas sin títulos. Ya ganó la Liga y la Copa del Rey entre 2010 y 2013, pero su moderno enfoque táctico es cuestionado, pues no conquista una liga desde la Premier con el Chelsea hace más de una década.
- Getty Images
El regreso en octubre se ha planificado con cuidado
Mourinho iniciará la pretemporada del Madrid el mes que viene con el fin de reforzar la defensa. Militão, lesionado, volverá en octubre y se perderá el arranque de Liga y Champions. Mientras, el técnico buscará soluciones en el centro de la zaga, y el club podría fichar a Ibrahima Konaté, cuyo contrato con el Liverpool acaba.