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Éder Militão da un gran impulso al Real Madrid al volver por fin a entrenarse con el grupo el defensa brasileño tras 195 días de baja
El esperado regreso de Militao
Militao ha regresado oficialmente al entrenamiento con el grupo del Madrid este lunes. El central brasileño está de baja desde abril, y se perdió por completo el inicio de la presente temporada debido a una persistente lesión muscular.
El Real Madrid confirmó la noticia positiva al publicar una fotografía del jugador de 28 años corriendo sobre el césped de entrenamiento. Tras 195 días en el dique seco, el ex del FC Porto por fin está dando pasos importantes hacia su regreso a la competición.
Su vuelta supone una noticia bienvenida para el club. Sin embargo, los miembros del cuerpo técnico son plenamente conscientes del exigente proceso físico que ha atravesado el defensa en las últimas temporadas.
Tres años de pesadillas con las lesiones
Militao ha sufrido una devastadora serie de lesiones graves en los últimos tres años. El brasileño ha sido víctima de dos roturas distintas del ligamento cruzado, que le apartaron de los terrenos de juego desde agosto de 2023 hasta marzo de 2024, y de nuevo desde noviembre de 2024 hasta junio de 2025.
Justo cuando parecía dispuesto a recuperar su forma física, sufrió una recaída de un problema muscular el pasado abril. Esta cadena de graves contratiempos significa que el defensa no ha pisado un terreno de juego en un partido oficial desde hace más de seis meses.
Dada la gravedad y la frecuencia de estos problemas físicos, siguen existiendo dudas sobre sus perspectivas a largo plazo. Existe un temor real de que el jugador de 28 años pueda tener dificultades para recuperar la forma de élite que mostró anteriormente.
Mourinho adopta un enfoque cauteloso
A pesar de la expectación que rodea su regreso al césped, el Madrid no va a correr ningún riesgo, según Mundo Deportivo. El técnico Jose Mourinho y su equipo médico actuarán con absoluta prudencia mientras controlan las respuestas físicas de Militao en los entrenamientos.
El equipo médico es muy consciente de que precipitar el regreso del defensa a partidos de alta intensidad podría resultar desastroso. En consecuencia, su integración en las sesiones habituales del primer equipo será gradual y planificada meticulosamente.
Esta cuidadosa estrategia tiene como objetivo proteger al jugador de otra recaída devastadora. El cuerpo técnico entiende que un Militao en plenitud física necesita tiempo, paciencia y una planificación sensata.
- AFP
La respuesta del objetivo del Madrid en su regreso a LaLiga
El Madrid volverá a la competición doméstica el sábado 10 de octubre, cuando reciba al Villarreal en el Santiago Bernabéu en la octava jornada de Liga. Mourinho ve a su equipo actualmente en la cuarta plaza de la máxima categoría del fútbol español, a seis puntos del líder, el Barcelona.
Aunque es posible que Militao no sea forzado a regresar de inmediato a la pelea por un puesto en el once, su vuelta a las sesiones de grupo supone un oportuno refuerzo defensivo mientras el Madrid busca recortar la distancia en la cima.
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