Éder Militão da un gran impulso al Real Madrid al volver por fin a entrenarse con el grupo el defensa brasileño tras 195 días de baja

Militao ha regresado oficialmente al entrenamiento con el grupo del Madrid este lunes. El central brasileño está de baja desde abril, y se perdió por completo el inicio de la presente temporada debido a una persistente lesión muscular.

El Real Madrid confirmó la noticia positiva al publicar una fotografía del jugador de 28 años corriendo sobre el césped de entrenamiento. Tras 195 días en el dique seco, el ex del FC Porto por fin está dando pasos importantes hacia su regreso a la competición.

Su vuelta supone una noticia bienvenida para el club. Sin embargo, los miembros del cuerpo técnico son plenamente conscientes del exigente proceso físico que ha atravesado el defensa en las últimas temporadas.