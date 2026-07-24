Eddie Howe ve un «enorme potencial» en el nuevo fichaje Aladji Bamba, tras confirmar el Newcastle su llegada procedente del Mónaco por 35 millones de libras

Bamba se ha mostrado feliz de unirse a un club con tanta historia y espera jugar pronto ante la afición en St James' Park. En la web oficial delclub declaró: «Estoy muy contento de estar aquí; es un nuevo reto y quiero empezar ya. Me emocioné mucho cuando supe que el Newcastle quería ficharme.

Conozco su historia y ya he visto el estadio: es increíble. No veo la hora de jugar allí y vivir grandes momentos con la afición. Tengo muchas ganas de probarme en la mejor liga del mundo. La temporada pasada aprendí mucho y ahora estoy preparado para esta oportunidad. Lo daré todo por este club».