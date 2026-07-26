Goal.com
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Bruno GuimaraesGetty
Moataz Elgammal

Traducido por

Eddie Howe rompe su silencio sobre los rumores de traspaso de Bruno Guimaraes al Arsenal, mientras el entrenador del Newcastle afronta «otro verano complicado»

Fichajes
B. Guimaraes
Arsenal
Newcastle
E. Howe
Premier League

El entrenador del Newcastle United, Eddie Howe, admite incertidumbre sobre el futuro del capitán Bruno Guimaraes, ante el creciente interés del Arsenal. Tras varias bajas en este mercado, Howe reconoce los retos de retener a sus mejores jugadores y prepara la plantilla para la próxima temporada; lo califica de «doloroso».


  • El futuro de Guimaraes sigue siendo incierto

    Crecieron los rumores sobre la salida de Guimaraes de St James' Park. Arsenal insiste en fichar al centrocampista brasileño, pero aún no hay acuerdo sobre el precio del traspaso.

    Tras el empate 1-1 en la pretemporada contra el Gateshead, el técnico del Newcastle, Howe, admitió a Sky Sports no saber qué pasará con el futuro de Bruno, pues son conversaciones en las que no participa.



    • Anuncios
  • Bruno Guimaraes(C)Getty Images

    Conversaciones privadas con el capitán

    Aunque se rumorea que Guimaraes fichará por el Arsenal, Howe mantiene una buena relación con el brasileño.

    «Hemos mantenido buenas conversaciones antes, durante y después del Mundial», afirmó Howe. «Lo que hablamos se queda entre nosotros, pero es un gran jugador y una gran persona».

  • Cómo afrontar las despedidas dolorosas

    La incertidumbre sobre Guimaraes complica aún más el difícil mercado de fichajes del Newcastle. Tras la marcha de Alexander Isak al Liverpool en septiembre, Sandro Tonali fichó por el Tottenham y Anthony Gordon por el Barcelona este verano.

    Al hablar del impacto de estas bajas, Howe admitió: «No queremos perder a nuestros mejores jugadores. Es algo obvio. Perder a esos dos ha sido doloroso y difícil», admitió. «Ha sido otro verano complicado, pero siempre buscamos lo mejor para el club, a corto y largo plazo, y tratamos de tener la plantilla en las mejores condiciones».

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
  • Fulham v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    ¿Qué le depara el futuro al Newcastle?

    Se espera que el Arsenal presente una oferta concreta por Guimaraes en las próximas semanas para poner a prueba la firmeza del Newcastle. Mientras tanto, Howe y su cuerpo técnico deben centrar rápidamente a su plantilla, ahora que los preparativos de pretemporada se intensifican.

Amistosos
Bristol City crest
Bristol City
BRC
Newcastle crest
Newcastle
NEW
Amistosos
Girona crest
Girona
GIR
Arsenal crest
Arsenal
ARS