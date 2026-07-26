Eddie Howe rompe su silencio sobre los rumores de traspaso de Bruno Guimaraes al Arsenal, mientras el entrenador del Newcastle afronta «otro verano complicado»

Crecieron los rumores sobre la salida de Guimaraes de St James' Park. Arsenal insiste en fichar al centrocampista brasileño, pero aún no hay acuerdo sobre el precio del traspaso.

Tras el empate 1-1 en la pretemporada contra el Gateshead, el técnico del Newcastle, Howe, admitió a Sky Sports no saber qué pasará con el futuro de Bruno, pues son conversaciones en las que no participa.







